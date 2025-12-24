Выдан ордер на задержание инфлуенсера Эзги Фындык

В Стамбуле продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Инфлуенсер Эзги Фындык, у которой в Instagram более 1 миллиона подписчиков, оказалась в центре внимания правоохранительных органов - прокуратура выдала ордер на её задержание по обвинению, связанному с наркотиками и проституцией, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

На данный момент сама Э.Фындык не делает каких-либо заявлений в связи с распространившейся новостью.

Напомним, что прошедшие в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.

