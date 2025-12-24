 Выдан ордер на задержание инфлуенсера Эзги Фындык | 1news.az | Новости
Выдан ордер на задержание инфлуенсера Эзги Фындык

Феликс Вишневецкий14:15 - Сегодня
В Стамбуле продолжается масштабное расследование, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Инфлуенсер Эзги Фындык, у которой в Instagram более 1 миллиона подписчиков, оказалась в центре внимания правоохранительных органов - прокуратура выдала ордер на её задержание по обвинению, связанному с наркотиками и проституцией, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

На данный момент сама Э.Фындык не делает каких-либо заявлений в связи с распространившейся новостью.

Напомним, что прошедшие в Стамбуле полицейские операции затронули широкий круг известных лиц - певцов, бизнесменов, актёров, медийных личностей и блогеров.

В Стамбуле задержана звезда сериала «Великолепный век»

Певец Юсуф Гюней доставлен в прокуратуру

Задержанные в Стамбуле Алейна Тилки, Данла Билич и Ирем Сак освобождены - ВИДЕО

