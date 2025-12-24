В эти дни автовокзалы и автостанции Азербайджана перейдут на усиленный режим работы

В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, с целью обеспечения населения качественными и бесперебойными транспортными услугами, с 29 декабря по 4 января все автовокзалы и автостанции страны будут работать в усиленном режиме.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Со стороны AYNA даны указания перевозчикам, работающим на междугородних и внутрайонных маршрутах, обеспечить безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров, законную продажу билетов в кассах по установленным тарифам, предотвращение возможного скопления пассажиров, а также строгое соблюдение утвержденного расписания движения автобусов.

В преддверии праздников и в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов на маршрутах в соответствии с пассажиропотоком, а также за соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. В этой связи сотрудники AYNA будут направлены в Бакинский международный автовокзальный комплекс, а также в автовокзалы и автостанции других городов и районов.

Для предотвращения скопления пассажиров будет обеспечен выпуск на маршруты необходимого количества дополнительных автобусов.

Билеты можно приобрести как в кассах автовокзалов и автостанций, так и онлайн через портал «biletim.az». В настоящее время на портале «biletim.az» доступно 56 пунктов и 86 направлений для покупки билетов, к системе подключено 395 транспортных средств, выполняющих 347 рейсов.

«Гражданам рекомендуется приобретать билеты онлайн через портал «biletim.az», чтобы добираться до дома более удобно и безопасно», - отмечают в AYNA.