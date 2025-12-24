Трамп призвал лишать лицензий телеканалы, критикующие его и республиканцев

Президент США Дональд Трамп в среду предложил лишать лицензий телеканалы, которые критикуют его, Республиканскую партию и движение "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).

"Если телевизионные новости и их вечерние шоу почти на 100% негативны по отношению к президенту Дональду Трампу, MAGA и Республиканской партии, не следует ли аннулировать их очень ценные вещательные лицензии? Я говорю - да!", - написал президент в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп раскритиковал ведущих телеканалов CBS, ABC и NBC за отсутствие таланта и низкие рейтинги и призвал "усыпить" ведущего "Позднего шоу" (The Late Show) телеканала CBS Стивена Кольбера, которой активно критиковал американского лидера.

В прошлом месяце американский президент призывал уволить ведущего вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сета Майерса, который в ноябре в эфире сказал, что нынешний американский президент якобы является самым непопулярным в истории США.

В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, объявил, что отстраняет телеведущего Джимми Киммела на неопределенный срок после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка.

Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это отличная новость для Америки, добавив, что у Киммела нет таланта. Против решения выступил ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Позднее компания Disney объявила о возобновлении шоу Киммела. В ноябре Трамп вновь призвал снять Киммела с эфиров.