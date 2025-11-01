 Вице-президента США раскритиковали за желании поменять веру жены | 1news.az | Новости
Вице-президента США раскритиковали за желании поменять веру жены

First News Media22:30 - 01 / 11 / 2025


Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с критикой после заявления о том, что он надеется на обращение своей жены-индуистки Уши в христианство.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Надеюсь ли я, что в конце концов она [Уша Вэнс] каким-то образом проникнется тем же, чем проникся я в церкви? <...> Да, я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие и надеюсь, что в итоге моя жена воспримет его так же", - приводит газета слова Вэнса, сказанные в среду в Университете Миссисипи на мероприятии, организованном некоммерческой организацией Turning Point USA, основанной погибшим в сентябре американским консервативным активистом Чарли Кирком.

Как отметило издание, подобное высказывание вызвало негативную реакцию в социальных сетях у американцев индийского происхождения, которые посчитали, что вице-президент не уважает веру своей жены.

Уша Вэнс не стала давать никаких комментариев в отношении ситуации. Однако в пятницу вице-президент опубликовал в X пост, в котором ответил на критику, назвав обвинения в свой адрес "отвратительными".

Источник: ТАСС





