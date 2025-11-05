Бакинский метрополитен переходит на усиленный график

Бакинский метрополитен будет работать в продленном режиме в связи с матчем ФК «Карабах» в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировало ЗАО «Бакинский метрополитен». Объявлено, что в ночь с 5 на 6 ноября все станции будут открыты для входа до 01:00. В целях обеспечения комфортного и безопасного проезда болельщиков метрополитен будет функционировать по усиленному графику.

На станциях «Гянджлик», «Нариманов» и «28 Мая» будут увеличены контроль и количество рабочего персонала.

На станции «Гянджлик» также будут задействованы волонтеры.

В сообщении отмечается, что резервные поезда будут готовы к запуску на линию в случае необходимости.