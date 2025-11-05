В Сумгайыте 800 абонентов временно останутся без газа

В городе Сумгайыт будет временно прекращена подача газа 800 абонентам.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Сумгайытский участок эксплуатации газа Производственного объединения «Азеригаз».

Отмечено, что в целях устранения утечки, возникшей на газопроводе диаметром 89 мм, расположенном в 10-м микрорайоне города Сумгайыт, с 11:30 5 ноября подача газа 800 абонентам будет временно приостановлена.

Подача газа будет восстановлена после полного устранения утечки.