 Таране Самедовой сократили срок наказания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Таране Самедовой сократили срок наказания

First News Media18:20 - Сегодня
Таране Самедовой сократили срок наказания

Продюсеру Таране Самедовой сократили срок наказания.

Как сообщает Qafqazinfo, соответствующее решение принял Верховный суд.

Суд частично удовлетворил жалобу осужденной Т.Самедовой. Согласно решению, срок наказания Тараны Самедовой сокращен с 6 до 5 лет. Жалоба соосужденного вместе с ней Расима Гасанова не была удовлетворена.

Таким образом, продюсер может быть освобождена из заключения в ближайшее время, так как уже отбыла более половины срока.

Напомним, что Тарана Самедова и Расим Гасанов были арестованы в феврале 2023 года. Их обвинили в вымогательстве с применением угроз.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Т. Самедова была приговорена к 6 годам, а Р. Гасанов - к 7 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Поделиться:
1291

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Общество

Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев обсудил с британским торгпредом двусторонние отношения

Общество

Председатели COP29 и COP30 представили «Дорожную карту из Баку в Белен»

Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха

В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

Таране Самедовой сократили срок наказания

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Россия выделила 280 бюджетных мест для азербайджанских студентов

Министр Теймур Мусаев понес тяжелую утрату

Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности

Полиция установила подростков, бросавших камни в скоростной поезд

Последние новости

Завершились съемки художественного фильма «44» - ФОТО

Сегодня, 21:20

Председатель и член Президиума Боснии и Герцеговины поздравили президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:00

Председатели COP29 и COP30 представили «Дорожную карту из Баку в Белен»

Сегодня, 20:40

Трамп об уходе Пелоси из политики: Это большое событие для США

Сегодня, 20:20

Нэнси Пелоси заявила о завершении карьеры в Конгрессе США

Сегодня, 20:00

Государственный экзаменационный центр пожертвовал Фонду Возрождения Карабаха 318 деревьев в поддержку озеленения Карабаха

Сегодня, 19:40

В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

Сегодня, 19:20

Джейхун Байрамов встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 19:05

Азербайджан представлен на 43-й сессии ЮНЕСКО - ФОТО

Сегодня, 18:50

Скончался заслуженный артист Вахид Алиев

Сегодня, 18:35

Таране Самедовой сократили срок наказания

Сегодня, 18:20

В Карсе посажены 44 дерева в память о героях Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 18:05

Хикмет Гаджиев обсудил с британским торгпредом двусторонние отношения

Сегодня, 17:56

Спецпредставитель ЕС обсудила в Баку мирную повестку

Сегодня, 17:17

На скотных рынках ведутся интенсивные работы по реконструкции – ФОТО

Сегодня, 17:09

В Джебраильском районе в рамках проекта по восстановлению экосистем выпущены джейраны – ФОТО

Сегодня, 17:07

СМИ: США планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске

Сегодня, 17:00

В Баку прошла подготовка к параду в честь 5-й годовщины Победы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:57

Обнародована ​​сумма НДС, возвращенного гражданам с начала года

Сегодня, 16:52

На этом маршруте в Баку начнут курсировать современные автобусы

Сегодня, 16:40
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10