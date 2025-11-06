Таране Самедовой сократили срок наказания
Продюсеру Таране Самедовой сократили срок наказания.
Как сообщает Qafqazinfo, соответствующее решение принял Верховный суд.
Суд частично удовлетворил жалобу осужденной Т.Самедовой. Согласно решению, срок наказания Тараны Самедовой сокращен с 6 до 5 лет. Жалоба соосужденного вместе с ней Расима Гасанова не была удовлетворена.
Таким образом, продюсер может быть освобождена из заключения в ближайшее время, так как уже отбыла более половины срока.
Напомним, что Тарана Самедова и Расим Гасанов были арестованы в феврале 2023 года. Их обвинили в вымогательстве с применением угроз.
Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Т. Самедова была приговорена к 6 годам, а Р. Гасанов - к 7 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.