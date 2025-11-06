Продюсеру Таране Самедовой сократили срок наказания.

Как сообщает Qafqazinfo, соответствующее решение принял Верховный суд.

Суд частично удовлетворил жалобу осужденной Т.Самедовой. Согласно решению, срок наказания Тараны Самедовой сокращен с 6 до 5 лет. Жалоба соосужденного вместе с ней Расима Гасанова не была удовлетворена.

Таким образом, продюсер может быть освобождена из заключения в ближайшее время, так как уже отбыла более половины срока.

Напомним, что Тарана Самедова и Расим Гасанов были арестованы в феврале 2023 года. Их обвинили в вымогательстве с применением угроз.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Т. Самедова была приговорена к 6 годам, а Р. Гасанов - к 7 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.