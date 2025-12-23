AYNA обращается к водителям такси с важным напоминанием

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров АР, количество пропускных карт, выдаваемых для разрешений на пассажирские перевозки легковыми такси на территории города Баку, установлено в размере 25 000.

В связи с применением квоты соответствующее информирование проведено в соответствии с законодательством, сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Приём заявлений на получение пропускного удостоверения и карты для осуществления пассажирских перевозок легковыми такси на территории административной единицы города Баку в рамках квоты будет осуществляться до 30 декабря 2025 года включительно до 23:59. Заявления, поданные после указанной даты и времени, рассматриваться не будут.

Заявителей просят подавать свои заявления через электронную систему в установленный срок. Все заявления, поступившие до указанного времени, будут рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства.

При подаче заявления рекомендуется внимательно проверять правильность и полноту загруженных в систему документов. Обнаруженные несоответствия могут стать причиной возврата заявления. Для того чтобы оперативно реагировать на любые изменения статуса заявления, рекомендуется регулярно проверять личный кабинет на электронном портале.

После проверки поданных в электронном виде заявлений и подтверждения их корректности, государственная пошлина за разрешения должна быть уплачена заявителем в течение 5 рабочих дней. В случае непоступления оплаты в установленный срок, заявление будет аннулировано.

Начиная с января следующего года, регистрация и рассмотрение заявлений будут осуществляться только при наличии свободных квот и с соблюдением очередности - дополнительная информация о процедуре очередности будет предоставлена общественности в ближайшие дни.

