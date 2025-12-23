Выявлена сеть контрабанды на миллионы, должностные лица привлечены к ответственности

В целях предотвращения ущерба, причиняемого экономике страны отдельными лицами, ввоза в страну различных товаров контрабандным путем, организации их незаконной продажи и других подобных действий, Генеральная прокуратура АР совместно с соответствующими государственными органами проводит комплексные, системные и последовательные меры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре продолжается досудебное расследование по уголовным делам, возбужденным в Государственном таможенном комитете, в отношении должностных лиц, военнослужащих и других членов преступной группы, участвовавших в совершении преступлений, связанных с контрабандой и злоупотреблением служебными полномочиями, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

В ходе следствия по уголовному делу о контрабанде табачной продукции с судов, прибывших в Бакинский Говсанский международный торговый морской порт, установлены обоснованные подозрения в причастности к преступной деятельности ряда сотрудников порта, таможенного поста и других лиц.

По данным следствия, организованная группа во главе с фактическим руководителем порта Русланом Эйюбовым и генеральным директором Рашадом Дашдемировым, а также с участием инспекторов, сотрудников порта и других лиц, незаконно перевозила табачные изделия общей стоимостью более 5,4 млн манатов из ОАЭ и Ирана на территорию страны без обязательной акцизной маркировки.

На основании собранных предварительных доказательств указанные лица привлечены в качестве обвиняемых по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

- ст. 206.4 - контрабанда в особо крупном размере в составе организованной группы;

- ст. 213‑1.2.1, 213‑1.2.2, 213‑1.2.3 - хранение товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таких марок с целью последующей продажи повторно в крупном размере группой лиц, действующих по предварительному сговору;

-ст. 308.2 - злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По делу Руслан Эйюбов, Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов, Гейдар Эйвазлы, Тамерлан Ахундзаде, Заур Гашимов, Фаррух Хагвердиев и Фариз Магеррамов арестованы по решению суда по представлению следственных органов и прокурора. Фируз Алиев получил меру пресечения, не связанную с арестом. Другие лица, скрывшиеся за пределами страны, объявлены в международный розыск и в отношении них избрана запретительная мера заочно.

Кроме того, в ходе другого уголовного дела, расследуемого Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, выявлены незаконные действия компаний «RR Caspi», «Səmayə Co», «Səmayə Logistic» и других ООО, а также должностных лиц Государственной пограничной службы, причастных к контрабанде и другим преступлениям.

В ходе следствия установлены обоснованные подозрения, что группа лиц во главе с Рамином Ахундовым («RR Caspi») и участием капитана, экипажа судна, сотрудников пограничной службы и лиц, перевозивших табачную продукцию, незаконно переправляла через неучтённый причал в Аляте табачные изделия на сумму свыше 1 млн манатов без акцизных марок.

Указанные лица привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

ст. 206.3.2 - контрабанда, совершённая группой лиц по предварительному сговору и должностным лицом с использованием своего служебного положения;

ст. 213‑1.2.1, 213‑1.2.3 - хранение товаров в крупном размере, подлежащих маркировке акцизными марками, без таких марок с целью последующей продажи группой лиц по предварительному сговору;

ст. 341.2.1 и 341.2.3 - злоупотребление служебными полномочиями группой лиц, повлекшее тяжкие последствия.

По делу Эльшан Ахмедов, Эльчин Аскеров, Амид Саилов, Самир Гараманбейли, Вусал Садыгов, Эмин Назаров, Гейдари Мохаммад Реза Али оглу, Шахин Гейдаров и Вугар Исмаилов арестованы по решению суда по представлению следственных органов и прокурора. Валех Самедов взят под домашний арест. Другие лица, скрывшиеся за пределами страны, объявлены в международный розыск и в их отношении избрана заочная мера пресечения.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно‑оперативные действия, проверяется деятельность указанных юридических лиц, а также продолжаются мероприятия по привлечению к уголовной ответственности членов преступной группы, участвовавших в совершении указанных преступлений.

«О результатах следствия общественность будет дополнительно проинформирована», отмечают в Генеральной прокуратуре.