Форум НПО обвинил Институт Лемкина в подрыве мирной повестки

Азербайджанский национальный форум НПО, объединяющий в своих рядах сотни общественных организаций, выступил с Открытым письмом, в котором осудил призыв американского Института Лемкина к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях, включая Рубена Варданяна.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Открытом письме попытки Института Лемкина подорвать мирную миссию президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе расцениваются как провокационные. В документе также отмечается, что Институт Лемкина, в руководстве которого присутствуют лица, разжигающие этническую и религиозную рознь, такие как Люси Мирзоян, выражает интересы реваншистских кругов в Армении и стремится дестабилизировать мирную повестку между Азербайджаном и Арменией.

В Открытом письме разоблачительного характера особо подчёркивается, что Институт Лемкина, носящий имя Рафаэля Лемкина, подвергается открытой критике даже со стороны семьи самого Лемкина за злоупотребление этим именем, и потому не воспринимается однозначно даже в Армении. В частности, армянский Институт Зоряна неоднократно публично ставил под сомнение необоснованную позицию данной структуры.

Азербайджанский национальный форум НПО считает, что призывы Института Лемкина к освобождению лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях, при игнорировании таких массовых преступлений, как Ходжалинский геноцид, прежде всего являются предательством заявленной миссии самой организации.

Национальный форум НПО призвал Институт Лемкина вести себя ответственно и принести извинения азербайджанской общественности.

Институт Лемкина не ответил на факты, изложенные в Открытом письме.