ИИ и стратегические партнёрства: Азербайджан ускоряет цифровую трансформацию - ИНТЕРВЬЮ

В рамках визита в США делегации под руководством министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева состоялись встречи высокого уровня, охватывающие сферы технологий, искусственного интеллекта и инфраструктуры.

В ходе визита были проведены обсуждения с представителями стартап-сообщества Силиконовой долины, азербайджанцами, работающими в технологических компаниях, а также с руководством ведущих американских технологических гигантов - Apple, Google, Meta, OpenAI, NVIDIA, Intel, AMD, IBM и Amazon Web Services. Кроме того, были рассмотрены возможности сотрудничества с представителями Стэнфордского университета.

Кроме того, состоялись встречи с представителями глобальных инвестиционных компаний, таких как BlackRock, Global Infrastructure Partners и Brookfield, а также с представителями министерства торговли США, Офиса политики в области науки и технологий Белого дома, министерства транспорта и ведомств, отвечающих за кибербезопасность. На встречах обсуждались повестка цифровой трансформации Азербайджана, региональные транспортно-логистические проекты, а также вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

1news.az обратился к директору Национального центра искусственного интеллекта Тунджаю Багирову с вопросами о значении проведённых встреч, предстоящих инициативах и новых проектах - далее вы можете ознакомиться с интервью.

- Какова важность создания национальных платформ искусственного интеллекта под руководством министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева?

- Национальные платформы ИИ обеспечивают внедрение инициатив в области ИИ в рамках единой, безопасной и управляемой экосистемы. Такой подход позволяет формировать искусственный интеллект не как разрозненные решения в государственных структурах, а как систему, создающую координированные и измеримые результаты. В рамках Стратегии в области искусственного интеллекта на 2025–2028 годы, утверждённой Президентом, эти платформы играют ключевую роль в стандартизации, обмене данными и технологической совместимости между государственными органами. Кроме того, национальные ИИ-платформы формируют институциональные механизмы для этичного применения технологий, обеспечения безопасности данных и управления рисками, укрепляя цифровой суверенитет Азербайджана и его конкурентоспособность на глобальной арене.

На фото Тунджай Багиров

- Как будет организована подготовка кадров в этой сфере? Как сотрудничество со Стэнфордом может укрепить человеческий капитал?

- Подготовка кадров строится поэтапно на основе международного академического партнёрства и практического взаимодействия с индустрией. Сотрудничество с Глобальным и онлайн-центром образования Школы инженерии Стэнфорда обеспечивает передачу передовых знаний по лидерству, инновациям и управлению ИИ в страну. Одновременно обсуждения с технологическими лидерами, такими как Intel, создают возможности для построения национальной подготовки кадров с ориентацией на реальные практики и потребности приоритетных секторов. Такой подход в долгосрочной перспективе способствует формированию высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области искусственного интеллекта.

- Какие шаги будут предприняты для ускорения развития стартапов в сфере искусственного интеллекта?

- Основное внимание при развитии стартапов уделяется созданию надёжной технологической инфраструктуры и укреплению инвестиционной среды. Суверенные облачные, дата- и квантовые платформы, обсуждавшиеся с IBM, формируют масштабируемую технологическую базу для стартапов. Кроме того, через инновационные центры и целевые программы подготовки кадров поддерживается интеграция стартапов с государственными структурами и индустрией, обеспечиваются возможности для практического применения технологий и выхода на международные рынки.

- Какой реальный вклад могут внести азербайджанские специалисты, работающие в Силиконовой долине?

- Азербайджанские специалисты, работающие в Силиконовой долине, являются стратегическим ресурсом для передачи глобального технологического опыта и культуры стартапов в страну. Их вклад может проявляться через наставничество, совместные проекты и создание инновационных продуктов, способствуя укреплению местной экосистемы. Основная цель в этом направлении — построение устойчивых механизмов сотрудничества и институциональное вовлечение специалистов в национальные цифровые инициативы.

- Что даст сотрудничество с США в сфере кибербезопасности Азербайджану?

- Сотрудничество с США в области кибербезопасности укрепляет институциональные возможности защиты государственных данных, безопасности в облачных средах и управления рисками. Обсуждения с AWS и соответствующими государственными органами создают условия для внедрения международных стандартов и совершенствования моделей управления безопасностью. Партнёрство также повышает качество подготовки кадров и оперативного реагирования на инциденты, увеличивая устойчивость национальной экосистемы кибербезопасности.

- Какие возможности открывает для региона создание центров ИИ совместно с AMD?

- Создание центров ИИ совместно с AMD укрепляет позицию Азербайджана как регионального цифрового хаба. Эти центры позволяют объединять исследовательские, образовательные и прикладные решения на единой платформе с использованием высокой вычислительной мощности. В результате формируется реальная экосистема для разработки и масштабирования инновационных продуктов для стартапов, исследователей и государственных органов.

- Какие новшества принесёт сотрудничество с OpenAI для Азербайджана?

- Сотрудничество с OpenAI позволяет Азербайджану позиционировать себя в сфере ИИ не как потребитель, а как креативный партнёр. В этом контексте могут быть реализованы суверенная ИИ-инфраструктура, решения, адаптированные под локальные потребности, и совместные исследовательские инициативы. Компонент образования и подготовки кадров создаёт международные возможности для формирования нового поколения лидеров и инженеров в области ИИ.

- Как совместные проекты с американскими компаниями повлияют на позиционирование Азербайджана как регионального цифрового центра?

- Сотрудничество с американскими компаниями ускоряет передачу передовых технологий, международных стандартов и институциональных моделей в страну. Такие партнёрства позиционируют Азербайджан как надёжную технологическую платформу на региональном уровне. Расширение нормативно-правовой базы обеспечивает долгосрочную и устойчивую реализацию этих инициатив.

- Когда можно будет увидеть результаты этих встреч?

- Результаты уже начинают проявляться в краткосрочной перспективе. Так, практическим результатом стратегических обсуждений со Стэнфордом стало открытие в Баку обучения для государственных руководителей по программе «Лидерство в области искусственного интеллекта». В среднесрочной и долгосрочной перспективе эти инициативы приведут к системной инновации в государственном управлении, повышению эффективности и ответственному внедрению ИИ.

Материал опубликован при финансовой поддержке Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики в рамках темы «Развитие информационно-коммуникационных технологий».

Гафар Агаев