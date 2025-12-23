​​​​​​​Воспоминания Омара Эльдарова: «Когда Зарифа ханум ушла из жизни, Гейдар Алиев не мог дышать» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с народным художником Азербайджана, скульптором-монументалистом Омаром Эльдаровым.

Трудно представить улицы Баку без скульптур, созданных Омаром Эльдаровым. Каждый, кто останавливается рядом с ними, вспоминает прошлое и задумывается о будущем. Иногда этим мыслям сопутствует задумчивый взгляд Гусейна Джавида, иногда - утончённый облик Натаван, а иногда - мудрая осанка Физули. За всем этим стоят руки, взгляд и художественное чутьё 98-летнего Омара Эльдарова, творящего всю свою долгую жизнь. В своих работах маститый скульптор, словно художник, смотрящий со стороны времени, отражает прожитые годы, любимых людей и пережитые эмоции.

Героем очередного интервью 1news.az стал скульптор, народный художник Омар Эльдаров - автор памятников и надгробных монументов множеству выдающихся политических и культурных деятелей, среди которых Гейдар Алиев, Зарифа Алиева, Узеир Гаджибейли, Лютфи Заде, Зия Буниятов, Саттар Бахлулзаде и многие другие.

- Работая над образом человека, вы ведь не просто воссоздаёте его черты лица, мимику и выражение, но и показываете его внутренний мир. А возможно ли вообще перенести характер человека в скульптуру?

- Прежде всего я стараюсь как можно больше читать об этом человеке, общаться с людьми, наблюдать. То есть, стремлюсь собрать как можно больше материала - чем его больше, тем лучше. Тогда мне легче раскрыть образ.

- Что в скульптуре передать проще: радость или печаль?

- Наверное, радость. Наверное… Но это тоже зависит от темы.

- Как в скульптуре выражается «тишина»?

- Это тоже зависит от образа и темы. Но главное, чтобы всё было очень убедительно и точно. Чтобы, глядя на скульптуру, человек понимал: да, именно так.

- Создавая портретные скульптуры государственных и общественных деятелей, как вам удаётся сохранять тонкий баланс между искусством и политикой?

- Прежде всего я должен понять, кем был этот человек. Прочитать, собрать как можно больше информации о нём. Чем больше материала удаётся собрать, тем легче мне работать.

- Вы создали скульптуры и надгробные памятники многим известным людям. Одной из них была и Зарифа Алиева. Как вы вспоминаете тот период?

- Когда Зарифа Алиева ушла из жизни, эту работу мне поручил Гейдар Алиев. Он был сильным человеком. Но в тот момент он уже не мог нормально дышать и говорить, сильно переживал. Он знал о ее болезни, но не ожидал, что всё произойдёт так быстро. Тем не менее он сказал, что именно я должен создать её образ. У меня было несколько предложений - он внимательно всё рассмотрел и в итоге утвердил нынешний вариант.

Гейдар Алиев был руководителем, причём очень большим руководителем. Но при этом оставался простым человеком. Он всегда шутил. Увидев кого-нибудь крепкого, мог сказать: «Давай поборемся» (смеётся - ред.). Он был очень общительным.

- Вы также создали его бюст.

- Да, я его сделал. Вообще он злился на саму идею установки ему памятника. Говорил: «Зачем вы мне делаете памятник?» Но существовало решение: если человек становился Героем Социалистического Труда, на его родине должен был быть установлен бюст. При этом размер бюста, материал - всё заранее чётко определялось.

Мы хотели, чтобы скульптура была монументальной и величественной. А это напрямую зависит от размеров и материала - всё это оговаривается заранее. Многое зависит и от места установки. Если поставить её неправильно, она «потеряется», будет выглядеть маленькой. А если правильно подобрать фон и задний план, скульптура будет казаться значительно более масштабной. Именно так мы и поступили. Мы установили статую Момине Хатун в самом конце, чтобы открывался прекрасный вид.

- В продолжение ваших слов у меня возник ещё один вопрос. Во время выступления в Милли Меджлисе Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из Ичери Шехер. В качестве аргумента он отметил, что на месте установки памятника функционирует ресторан, и памятник Зардаби будто бы выполняет там роль «швейцара». В целом как вы относитесь к переносу памятников?

- Если это пойдёт на пользу - значит, нужно. Если нет - значит, не нужно. Всё зависит лишь от одного: приведёт ли перенос этого памятника к лучшему или нет.

- За годы своей деятельности вы создали скульптуры многих людей. А кому бы вы доверили создание памятника самому Омару Эльдарову? Кого бы выбрали для этой работы?

- Я не хочу, чтобы мне устанавливали памятник. Категорически не хочу. Зачем это нужно? Я создал столько скульптур. Все памятники в городе - это и есть я. Эти скульптуры - тоже мой памятник. Меня изображать не нужно.

- То есть, вы чувствуете, что уже создали свой собственный памятник в образе этих работ…

- Да.

- А что вы чувствуете, когда видите скульптуры, созданные вами? Разговариваете ли вы с ними? Ведь это работы, созданные много лет назад.

- Автор, глядя на свою работу позже, всегда обязательно находит какой-то недочёт. «Я ошибся», «Сделал это так» и так далее. Так всегда бывает. Но когда работа хорошая, это видно. Автор сам понимает, что это верно. Я ещё ни разу не был разочарован какой-либо своей работой. Каждая скульптура стоит хорошо.

- Есть ли образ или тема, которые вы хотели бы создать в будущем, но ещё не приступали к ним?

- Мы создаём очень много образов. Бывали случаи, когда я даже не знал, что такой человек существует. Поэтому нужно собрать много информации. Где он был? С кем общался? Нужно быть очень внимательным и только потом приступать к созданию.

- Значит, нет образа, который остался бы у вас в сердце незавершённым. Всё вы уже создали.

- Да, я создал всё.

- Вы только что отметили, что автор видит нюансы в своих работах, но при этом критикует себя. В целом, к творческим людям относятся по двум аспектам: либо восхищаются их работами, либо критикуют. Как вы, Омар Эльдаров, воспринимаете критику?

- Бывает, бывает. Но изменить уже ничего нельзя. Из-за пустяков настроение портить не стоит. У меня таких случаев было немного.

- Помните ли вы случай, когда кто-то подходил к вам и критиковал вашу работу?

- Я создал очень много скульптур. Большинство памятников в Баку - мои. Недавно я вышел в город и посмотрел на памятник Физули, остался доволен. Как автор я доволен. Это очень важно. Когда автор видит свою работу и думает: «Ой-ой, что я наделал?!» - это очень плохо. У меня такого не было.

- Сейчас молодёжь проявляет большой интерес к живописи. Но к скульптуре, кажется, интереса нет. Так ли это на самом деле? Если да, то почему?

- Скульптура - это такая вещь, для которой необходимо решение государства. Раньше существовал закон о монументальной пропаганде. Были планы, выделялись средства, определялись места. То есть, всё уже было предусмотрено. А сейчас ничего нет.

У нас очень мало монументальных скульптур. А вы знаете, сколько монументальных скульптур в Европе? Моя рекомендация - делать больше памятников. Для кого мы их создаём? Для народа, для истории. У нас их крайне мало.

- А что бы вы посоветовали молодежи и своим последователям?

- Наши молодые талантливы. Но спроса нет. Заказов нет. Они оказываются в тяжёлом положении. Молодые, профессиональные, полные сил, но работы нет. Это почти трагедия.

- И напоследок, что бы вы хотели сказать аудитории 1news.az?

- Самое главное - здоровье. Когда человек здоров, всё возможно. А если нет здоровья - ничего не получится. Поэтому я всем говорю: здоровье, здоровье и ещё раз здоровье…

- Мы желаем вам крепкого здоровья. Продолжайте творить и вдохновлять нас. Спасибо за интервью!

- Большое спасибо!

Итак, наше интервью подошло к концу, после чего Омар муаллим познакомил нас с работами в своей мастерской. В своём творчестве он также уделяет место образам своих детей и затронул тему своего покойного сына - скульптора, художника и графика Муслима Эльдарова. Говоря о его смерти, народный художник, вытирая слёзы, сказал: «Чем дольше живёшь, тем больше видишь смерть дорогих людей. Но что поделать, таков закон жизни», - и посмотрел на меня глазами, полными грусти.

Во время беседы с О.Эльдаровым мы узнали, что он сейчас работает над бюстом Анара Рзаева - хотя мы не смогли увидеть работу на стадии подготовки, стало ясно, насколько живо и неиссякаемо его творчество.

Желаем Омару Эльдарову крепкого здоровья! Живите и продолжайте творить! Сил вашему сердцу и рукам!

Автор Айшен Салехли

Фото и видео: Надир Ибрагимли