Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета в Ханкенди

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент здания инженерного факультета Карабахского университета в городе Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован об условиях, которые будут созданы в здании.

Инженерный факультет Карабахского университета является одним из главных академических структурных подразделений этого вуза, отвечающих современным технологическим вызовам и нацеленных на подготовку современных инженерных кадров. В настоящее время на факультете работают 19 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. Здесь обучаются 314 студентов.

На факультете на ступени бакалавриата ведется подготовка кадров по 7 специальностям, включая электротехнику и электронику, строительство, мехатронику и робототехнику, логистику и транспортные технологии, компьютерную инженерию, дата-аналитику и математику. В перспективе предусмотрено открытие новых специальностей по инженерному направлению.

Планируется построить новое здание в соответствии с современными стандартами и ввести его в эксплуатацию в короткие сроки. Учебное здание будет оснащено аудиториями, лабораториями, библиотекой, научно-исследовательскими и инновационными пространствами, обеспечивающими подготовку квалифицированных кадров, развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, а также расширение их инновационной деятельности.

Реализация проекта внесет весомый вклад в развитие инженерного образования, а также послужит формированию передовой среды высшего образования, продвигающей внедрение современного академического содержания и инновационных методов обучения, а также поддерживающей всестороннее развитие студентов.