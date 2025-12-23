В Физулинском районе задержан иранский наркоторговец с 41 кг марихуаны - ВИДЕО

Ещё один гражданин Ирана был задержан полицией за организацию контрабанды наркотиков на территорию Азербайджана.

В результате мероприятия, проведённого сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД на территории Физулинского района, на месте преступления был задержан 32-летний Эхсан Какавенд.

У него было обнаружено 41 кг марихуаны с повышенным содержанием психотропных веществ и 2 988 таблеток метадона, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

При первоначальном допросе выяснилось, что задержанный переправлял наркотики из города Парсабад (Иран) в Азербайджан и планировал разместить их по адресам в Физулинском районе.

По факту возбуждено уголовное дело, а в отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские операции продолжаются с целью выявления других членов группы, действовавшей совместно с иранским наркоторговцем как внутри страны, так и за её пределами.