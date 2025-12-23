 Глава государства принял участие в открытии здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета - ФОТО | 1news.az | Новости
First News Media15:38 - Сегодня
23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в городе Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован об условиях, созданных в здании.

Было отмечено, что факультет бизнеса и экономики Карабахского университета является одним из главных структурных подразделений, последовательно развивающихся в направлении формирования современной академической среды. В настоящее время на факультете работают 20 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. В целом здесь на ступени бакалавриата обучаются 505 студентов по 7 специальностям – экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, государственное и муниципальное управление, международная торговля и логистика, организация туристического дела.

Основными направлениями деятельности факультета являются формирование нового академического содержания, применение современных методов обучения, развитие практических навыков, инновационное управление и научные исследования, ориентированные на результат.

В учебном здании имеются 40 аудиторий, компьютерные лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы, комнаты для заседаний, кабинеты для администрации и профессорско-преподавательского состава. Проектирование и строительство здания, дизайн которого выполнен в соответствии с концепцией современного университета, осуществлялись с учетом принципов устойчивого развития, инклюзивности и эффективного использования ресурсов. В здании имеется вся необходимая инфраструктура для обеспечения более эффективной учебной, исследовательской и административной деятельности.

Созданные условия будут способствовать укреплению научно-педагогического потенциала факультета, развитию знаний и навыков студентов, подготовке высококвалифицированных специалистов экономического и бизнес-направления, отвечающих стремительно меняющимся требованиям рынка труда, расширению научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Сдача в пользование нового учебного здания факультета бизнеса и экономики является одним из важных шагов по формированию современного университетского кампуса. Это также вносит весомый вклад в создание высокоуровневой экосистемы высшего образования в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев в 2024–2025 годах знакомился с работой, проделанной работой в Карабахском университете. Глава государства принял участие в открытии учебного корпуса университета, студенческого общежития, здания клиники, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье.

В настоящее время в Карабахском университете по 27 специальностям на 6 факультетах обучаются 2154 студента.

