 Введена в эксплуатацию электрическая подстанция «Ханкенди-1» - ФОТО
Введена в эксплуатацию электрическая подстанция «Ханкенди-1» - ФОТО

First News Media16:55 - Сегодня
Введена в эксплуатацию электрическая подстанция «Ханкенди-1» - ФОТО

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электрической подстанции «Ханкенди-1» ОАО «АзерЭнержи» в городе Ханкенди.

Председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на подстанции.

Отметим, что согласно поручениям Президента Ильхама Алиева по созданию инфраструктуры для устойчивого снабжения освобожденных от оккупации территорий электроэнергией, в городе Ханкенди в соответствии с моделью современной городской сети построена 110/35/10 - киловольтная подстанция закрытого типа. Для подключения Ханкенди и прилегающих территорий к энергосистеме страны от города Шуша до Ханкенди по местности со сложным горным и лесным рельефом проложена высоковольтная линия электропередачи общей протяженностью 11 км, из которых 1,8 км – подземный кабель. Эта подстанция является первой 110-киловольтной подстанцией закрытого типа, построенной на освобожденных от оккупации территориях. Здесь все оборудование и устройства, в том числе трансформаторы, размещены внутри здания.

Было отмечено, что на подстанции создан самый современный микропроцессорный Центр цифрового управления. Эта микро-SCADA система создана специалистами ОАО «АзерЭнержи» и впервые применена именно в Ханкенди. Система обеспечивает мониторинг, управление и отслеживание в режиме реального времени высоковольтных линий электропередачи и оборудования. Подстанция будет надежно и бесперебойно питать электроэнергией город Ханкенди, Агдеринский, Ходжалинский и Ходжавендский районы.

Глава государства также был проинформирован о применении инновационных технологий в организации и эксплуатации созданной в Карабахе и Восточном Зангезуре круговой системы электроснабжения протяженностью до 1000 километров.

Было отмечено, что ОАО «АзерЭнержи», проложив в Карабахе и Восточном Зангезуре в рекордно короткие сроки – всего за 5 лет – высоковольтные линии электропередачи протяженностью 1000 километров, соединило их по цепочке с 12 новыми подстанциями и создало двухступенчатую систему кругового электроснабжения напряжением 330 и 110 кВ. Для этого был построен новый Джебраильский энергоузел, полностью реконструированы подстанции «Имишли», «Агджабеди» и «Гянджа». Это – крупнейшее нововведение в истории энергетики в Карабахе и Восточном Зангезуре, поскольку в случае аварии на каком-либо направлении будет автоматически и бесперебойно обеспечиваться электроснабжение с противоположного направления.

Следующим инновационным новшеством, внедренным ОАО «АзерЭнержи» для организации эксплуатации, являются системы Мониторинга и Анализа подстанций и воздушных линий с использованием цифровых технологий, которые охватят всю страну, начиная с Карабаха и Восточного Зангезура. Для этого были закуплены самые современные цифровые приборы и устройства, обеспечено участие местных молодых инженерных кадров в курсах повышения квалификации за рубежом. Новая система с помощью высокоточных камер и тепловизоров, установленных на автомобилях и специализированных дронах, обеспечивает получение, обработку и передачу изображений на сервер на электростанциях, подстанциях и линиях, а также определение размеров, расстояний и точек перегрева с помощью лазерных технологий, что позволяет выявлять риски аварий, невидимые невооруженным глазом.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о реализуемых ОАО «АзерЭнержи» мегапроектах по переходу к зеленой энергетике. Было отмечено, что завершены работы на крупнейшей в стране подстанции – 500-киловольтной подстанции «Наваи», подключение солнечной электростанции «Шафаг» к энергосистеме и строительство 330-киловольтной подстанции в Джебраиле и 220-киловольтной подстанции в Сангачале для электрификации Сангачальского терминала. Быстрыми темпами продолжается создание систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей для динамичного развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Эти энергетические объекты, являющиеся крупнейшими по мощности и объему системами хранения энергии на основе аккумуляторных батарей на пространстве СНГ, строятся на территориях подстанций «Абшерон» и «Агдаш». В целях облегчения интеграции новосозданных возобновляемых источников энергии мощностью 2 ГВт в сеть и укрепления устойчивости энергосистемы в стране применяются системы Широкого территориального мониторинга и Широкого территориального управления.

