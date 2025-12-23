«Окончательное решение еще не принято»: Гаджиев об участии Азербайджана в стабилизационных силах в Газе

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил сомнения по поводу присоединения страны к международным силам, которые планируется разместить в Газе.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на портал Middle East Eye (MEE).

Хикмет Гаджиев заявил, что участие Баку в контингенте, который предполагается развернуть в рамках поддержанного США плана прекращения огня, будет затруднительным из-за неясности мандата миссии.

В комментарии изданию Nikkei он сообщил, что Вашингтон обращался к Баку с предложением включить азербайджанские силы в так называемые «Международные силы по стабилизации».

«Окончательное решение пока не принято», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Совет Безопасности ООН в прошлом месяце одобрил резолюцию о создании этих сил, обеспечив официальную поддержку со стороны Турции, Катара, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана и Иордании. Однако с тех пор прогресс был незначительным.

Хикмет Гаджиев выразил обеспокоенность тем, что резолюция Совета Безопасности «не затрагивает вопросы, касающиеся конкретных правил применения силы в Газе, механизмов действий и рамок мандата миссии».

Он также отметил, что Азербайджан до 2023 года находился в состоянии конфликта с соседней Арменией, и в этих условиях будет сложно убедить общество в необходимости мобилизации дополнительных войск.

Предполагается, что международные силы будут отвечать за обеспечение безопасности в Газе, демилитаризацию территории, а также подготовку палестинских полицейских подразделений на перспективу.