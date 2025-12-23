 Находящийся под арестом в Азербайджане Вагиф Хачатурян госпитализирован | 1news.az | Новости
Находящийся под арестом в Азербайджане Вагиф Хачатурян госпитализирован

First News Media16:25 - Сегодня
Находящийся под арестом в Азербайджане Вагиф Хачатурян госпитализирован.

В ответ на запрос APA в Министерстве юстиции сообщили, что у осужденного Вагифа Хачатуряна, 1955 года рождения (70 лет) 22 декабря 2025 года было зафиксировано ухудшение состояния здоровья: появились одышка и боли в области сердца.

Врач медико-санитарной части Главного медицинского управления Министерства юстиции оказал ему первую медицинскую помощь, после чего Хачатурян был экстренно эвакуирован на автомобиле скорой помощи в Лечебное учреждение Министерства юстиции. Там были проведены интенсивное лечение и реанимационные мероприятия, однако в связи с отсутствием заметной положительной динамики пациент был переведен в соответствующее государственное медицинское учреждение для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, интенсивная терапия продолжается.

Отметим, что Вагиф Хачатурян был признан виновным в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований и 7 ноября 2023 года был приговорён к 15 годам лишения свободы.

