Очередной состав с российским зерном для Армении прибыл на ж/д станцию Бёюк-Кясик - ОБНОВЛЕНО

Очередной грузовой поезд с российским зерном, предназначенным для Армении, прибыл на железнодорожную станцию Бёюк-Кясик Азербайджанских железных дорог (АЖД).

Об этом на запрос Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, состав включает 8 вагонов, в которых перевозится 560 тонн российского зерна.

В акционерном обществе также отметили, что ранее в Армению транзитом через Азербайджан были направлены еще три грузовых поезда с российским зерном.

Поставки росийского зерна в Армению через Азербайджан начались в ноябре 2025 года.

14:30

Со станции Гмелинская в Волгоградской области России начались поставки зерна в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Первая партия зерна, состоящая из восьми вагонов, уже направлена в Ереван, сообщает oblvesti.ru со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

Всего до конца 2025 года планируется отправить по этому маршруту более 2 тысяч тонн зерна - 30 вагонов.

Напомним, что в октябре 2025 года Азербайджан официально отменил все ограничения на транзит грузов в Армению.