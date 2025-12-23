Зачитан приговор Эльшаду Абдуллаеву

Состоялось заседание по уголовному делу в отношении экс-ректора упраздненного Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева.

Как передаёт АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фахри Мамедова был зачитан приговор, согласно которому Э.Абдуллаев приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, 2 мая Абдуллаев Эльшад Ислам оглу был вызван в Следственное управление Генеральной прокуратуры по обвинению по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Из-за неявки в отношении Абдуллаева избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Абдуллаев обвиняется по ст. 137.5.1, 137.5.2, 137.5.3, 213.2.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 и 29, 312.2 УК Азербайджана.