Сколько проедешь в метро, столько и заплатишь

Хотя в настоящее время применяется единая тарифная модель в вопросе оплаты за проезд в метро, аналитические оценки продолжаются.

Анализы, проводимые над дифференциальными тарифными моделями, основанными на расстоянии, зонах и сегментах пассажиров, могут позволить в будущем сформировать более сбалансированный и экономически обоснованный тарифный механизм.

Об этом в интервью Marja.az сообщил начальник Департамента финансов ЗАО «Бакинский метрополитен» Кямал Гусейнли, говоря о тарифных изменениях.

Глава департамента отметил, что основная цель изменения тарифов — не столько увеличение доходов, сколько обеспечение безопасности, надёжности и устойчивости услуг.

«В рамках нового тарифа приоритетными направлениями являются усовершенствование систем сигнализации и энергоснабжения, построение более стабильного и гибкого графика движения, сокращение интервала, в том числе расширение эксплуатационных возможностей с 34 парами поездов и повышение качества обслуживания на станциях. Результаты проделанной работы будут отражены в последующих финансовых и операционных отчётах», - сказал К.Гусейнли.