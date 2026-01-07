Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%

Поступления в государственный бюджет в 2025 году по линии Государственной налоговой службы (ГНС) составили 16 млрд 353,5 млн манатов, что на 3,5% больше по сравнению с 2024 годом и на 5,5% больше прогнозного показателя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство, в 2025 году 12 млрд 6 млн манатов налоговых поступлений пришлись на долю ненефтегазового сектора. Это на 8,9% больше, чем в предыдущем году, и на 2,9% больше прогноза.

Отметим, что прогноз по отчислениям в госбюджет по линии ГНС составляет 15,5 млн манатов.