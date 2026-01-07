 Назначен новый генеральный директор Azər Türk Bank | 1news.az | Новости
Назначен новый генеральный директор Azər Türk Bank

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
Назначен новый генеральный директор ОАО «Azər Türk Bank».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, на эту должность назначен Ильгар Тагиев, обладающий многолетним опытом работы в финансовом секторе. С июня 2024 года по январь 2026 года Ильгар Тагиев занимал должность заместителя главного исполнительного директора ЗАО «Инвестиционная компания PAŞA Kapital».

И. Тагиев начал свою банковскую карьеру в 1998 году. До настоящего времени он работал в таких финансовых организациях, как Азиатский банк развития, Всемирный банк, ОАО «Bank of Baku», ОАО «Qafqaz Leasing», ЗАО НКО «Embafinans», ОАО «Yelo Bank» (ранее «Nikoil Bank»).



