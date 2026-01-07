Назначен новый генеральный директор Azər Türk Bank
Назначен новый генеральный директор ОАО «Azər Türk Bank».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, на эту должность назначен Ильгар Тагиев, обладающий многолетним опытом работы в финансовом секторе. С июня 2024 года по январь 2026 года Ильгар Тагиев занимал должность заместителя главного исполнительного директора ЗАО «Инвестиционная компания PAŞA Kapital».
И. Тагиев начал свою банковскую карьеру в 1998 году. До настоящего времени он работал в таких финансовых организациях, как Азиатский банк развития, Всемирный банк, ОАО «Bank of Baku», ОАО «Qafqaz Leasing», ЗАО НКО «Embafinans», ОАО «Yelo Bank» (ранее «Nikoil Bank»).
