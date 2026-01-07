«Вина лежит на мне»: Пезешкиан о проблемах в стране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил обеспокоенность текущей ситуацией в стране и взял на себя ответственность за возникшие проблемы, сообщает DocMedia.

В своем заявлении он подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкиваются граждане, являются результатом ошибок властей, а не их подданных.

«Я считаю, что вина лежит на мне. Вина лежит на нас. Тот студент, тот работник, те люди - они не виноваты. Следовательно, мы должны исправить нашу работу. Моя обязанность - быть слугой народа, а ваша - решать проблемы людей, а не добавлять новые к уже существующим»,- заявил Пезешкиан.