Обновлено число пропавших без вести граждан Азербайджана

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести обновила число граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении.

По обновленным данным, пропавшими без вести числятся 4004 человека, из них 3998 человек - во время Первой Карабахской войны, 6 человек – во время 44-дневной Отечественной войны и позже.

Из 3998 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, 3217 человек - военнослужащие, 781 (71 ребенок, 287 женщин, 334 пожилых человека) - гражданские лица.

Среди пропавших без вести 3 710 человек - мужчины, 288 - женщины.