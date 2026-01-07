На государственной границе Азербайджана изъята контрабанда на 128 миллионов манатов

В прошлом году на государственной границе Азербайджана были изъяты контрабандные товары на сумму 128 млн 255 тыс. 862 маната.

Как сообщает 1news.az, об этом было заявлено на отчетном совещании Государственной пограничной службы (ГПС), посвященном итогам служебно-боевой деятельности за 2025 год.

Было отмечено, что в течение прошлого года структурными подразделениями ГПС, в том числе совместно с другими правоохранительными органами, была пресечена попытка незаконного провоза через государственную границу в общей сложности 4 тонн 311 кг 864 граммов наркотических средств, 78 тыс. 457 единиц психотропных и сильнодействующих таблеток, а также контрабанды на сумму 128 млн 255 тыс. 862 маната.

Кроме того, было уничтожено 24 тонны 585 кг наркосодержащих растений.