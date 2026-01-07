 Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Мнение

Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Ялчин Алиев17:13 - Сегодня
Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Азербайджан на протяжении многих лет занимает последовательную позицию в вопросе палестинского урегулирования, подтверждая свою приверженность идее создания независимого Государства Палестина на основе принципа двух государств и в соответствии с резолюциями ООН.

Эта линия поддержки Палестины получила отражение не только на декларативном уровне, но и практически. Так, действующее в Баку уже почти 15 лет посольство Палестины функционирует при финансовом содействии азербайджанской стороны, что является практическим выражением солидарности Азербайджана с палестинским народом.

Поддержка со стороны Баку неоднократно отмечалась ранее в заявлениях как официальных представителей Палестины, так и в посланиях Президента Азербайджана, в которых он подчеркивал общие дружественные и братские отношения двух народов и солидарность с палестинским народом в его стремлении к самостоятельности и миру.

Именно в этом контексте следует рассматривать участие Азербайджана в Международном саммите мира по Ближнему Востоку, прошедшем в Шарм-эш-Шейхе в октябре прошлого года. Присутствие президента Ильхама Алиева на этой встрече по приглашению президентов США и Египта стало не жестом символического характера, а подтверждением того, что Азербайджан воспринимается как государство, способное вести содержательный диалог по вопросам региональной безопасности за пределами собственного региона. На полях саммита обсуждались практические механизмы стабилизации ситуации в Газе, вопросы прекращения огня, гуманитарного доступа и перспективы политического урегулирования. Важным элементом стала и встреча Президента Азербайджана с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, которая продемонстрировала сохранение прямого политического контакта на высшем уровне и готовность Баку участвовать в диалоге по региональной безопасности и гуманитарным аспектам палестинского вопроса.

Вместе с тем в интервью, данном на днях ряду местных телеканалов, Президент Ильхам Алиев ясно обозначил позицию Баку по участию в международных стабилизационных мерах в секторе Газа. Он подтвердил, что соответствующие обращения Азербайджану действительно поступали, однако подчеркнул, что любое решение возможно лишь при полном понимании мандата и характера предполагаемой операции.

Читать по теме:

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

«Касательно ситуации в секторе Газа, до сих пор на наш взгляд неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет. Это будут миротворческие операции или операции по установлению мира, как это говорится по-английски, peacekeeping или peace enforcement. Это две разные вещи. Ко второму мы, естественно, не готовы», - отметил Ильхам Алиев. Он добавил, что «участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается». Глава государства акцентировал, что приоритетом для него остается безопасность и защита жизни граждан, и подчеркнул, что решения о подобном участии не принимались и не будут приниматься до полного прекращения боевых действий в Газе.

Тем не менее, Азербайджан может оказать помощь палестинскому народу иначе - через гуманитарную поддержку и поставку технического оборудования, что уже соответствует международным ожиданиям и традициям гуманитарной политики Баку. В ряде случаев правительство Азербайджана выделяло конкретные суммы на гуманитарную помощь палестинцам, особенно там, где гуманитарный кризис усугублялся военными действиями и разрушениями инфраструктуры.

Однако в первую очередь, как считает Ильхам Алиев, при обсуждении механизмов палестинского урегулирования необходимо учитывать ключевую роль арабских государств, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Иордания и другие страны региона, чья позиция и участие определяют в конечном итоге траекторию мирного процесса и стабильности. Именно эти государства, согласно позиции Баку, должны играть ведущую роль в формировании конструктивной повестки и новых механизмов обеспечения мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Кроме того, следует учитывать, что отношения между Азербайджаном и Палестиной развиваются не в вакууме, а с учетом сложного историко-политического контекста, в котором важное место занимают эпизоды взаимодействия палестинского движения с враждебными Азербайджану армянскими структурами. В прошлом представители Организации освобождения Палестины (ООП) демонстрировали политическую и символическую солидарность с армянскими националистическими кругами и террористическими организациями, такими как АСАЛА. Эти эпизоды в палестино-армянских взаимоотношениях нашли отражение как в публичных жестах, так и в заявлениях лидеров палестинского движения. Достаточно вспомнить теплые связи бывшего лидера ООП Ясира Арафата с армянскими церковными деятелями, а также его встречу с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном во время неофициального визита последнего в Израиль в 2000 году. Арафат также запомнился неоднократными заявлениями в поддержку армян. Например, во время переговоров в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, выступая против предложения о переходе армянского квартала в Иерусалиме под контроль Израиля, он заявил: «Армянский квартал принадлежит нам, мы и армяне - один народ» и «Я не предам армян». Эти заявления фиксировались в арабской прессе и не оставляли сомнений в характере тогдашних политических симпатий руководства ООП.

В Азербайджане эти факты хорошо известны и никогда не замалчивались, однако они не стали основанием для отказа от принципиальной поддержки палестинского народа как такового. Баку четко разделяет исторические эпизоды политической солидарности отдельных лидеров и фундаментальное право народа Палестины на государственность и безопасность. Современная азербайджанская политика в этом вопросе строится на текущих реалиях, а не на архивных симпатиях или антипатиях, что позволяет сохранять прагматичный и взвешенный подход.

Одним из ключевых элементов этой внешнеполитической динамики является участие Азербайджана в международных процессах, направленных на прекращение конфликта и институционализацию мира. Баку стремится к тому, чтобы любые международные инициативы обеспечивали долгосрочную стабильность в регионе и учитывали баланс интересов всех вовлеченных сторон, включая арабские государства, палестинскую сторону и международные организации, такие как ООН и ОИС. Азербайджан, со своей стороны, продолжает демонстрировать готовность быть активным участником мирной повестки, поддерживая дипломатические усилия по созданию условий для прекращения насилия, восстановления жизнедеятельности населения и укрепления международной солидарности в вопросе палестинского урегулирования.

Поделиться:
489

Актуально

Мнение

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Xроника

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Мнение

Азербайджан превращает географию в геополитику: китайский вектор

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

Мнение

Азербайджан превращает географию в геополитику: китайский вектор

Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Азербайджан - в числе самых безопасных стран мира для путешествий

Азербайджан положил конец спекуляциям о его участии в стабилизации в Газе

Баку и Вашингтон перелистывают кризисную страницу отношений

Последние новости

В поселке Сарай второклассник умер от отравления угарным газом, мать в тяжелом состоянии

Сегодня, 19:30

Азербайджан осуществит очередные поставки нефтепродуктов в Армению

Сегодня, 19:25

Должностным лицам НАНА предъявлены обвинения в хищениях в крупном размере

Сегодня, 19:15

США задержали еще один подсанкционный танкер - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Погибший в результате взрыва в Газахе мужчина работал оператором на нефтебазе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:55

Создается Азербайджано-сирийский деловой совет

Сегодня, 18:40

Масуд Ашин нагружден орденом «Шохрат»

Сегодня, 18:25

Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

Сегодня, 18:10

Зеленский анонсировал о новой встрече с Трампом

Сегодня, 18:05

В Азербайджане скончался арестованный руководитель компании

Сегодня, 17:48

Ильхам Алиев распорядился об оказании финансовой помощи религиозным организациям в Азербайджане

Сегодня, 17:47

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Сегодня, 17:45

Кабмин ФРГ: США не смогли доказать в СБ ООН законность операции в Венесуэле

Сегодня, 17:34

На государственной границе Азербайджана изъята контрабанда на 128 миллионов манатов

Сегодня, 17:26

Обновлено число пропавших без вести граждан Азербайджана

Сегодня, 17:19

Азербайджан превращает географию в геополитику: китайский вектор

Сегодня, 17:18

Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Сегодня, 17:13

Эрдоган предрек обострение борьбы за энергоресурсы

Сегодня, 17:05

В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

Сегодня, 17:03

Доходы госбюджета по линии ГНС выросли на 3,5%

Сегодня, 17:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43