Между принципами и ответственностью: как Азербайджан выстраивает политику по Палестине

Азербайджан на протяжении многих лет занимает последовательную позицию в вопросе палестинского урегулирования, подтверждая свою приверженность идее создания независимого Государства Палестина на основе принципа двух государств и в соответствии с резолюциями ООН.

Эта линия поддержки Палестины получила отражение не только на декларативном уровне, но и практически. Так, действующее в Баку уже почти 15 лет посольство Палестины функционирует при финансовом содействии азербайджанской стороны, что является практическим выражением солидарности Азербайджана с палестинским народом.

Поддержка со стороны Баку неоднократно отмечалась ранее в заявлениях как официальных представителей Палестины, так и в посланиях Президента Азербайджана, в которых он подчеркивал общие дружественные и братские отношения двух народов и солидарность с палестинским народом в его стремлении к самостоятельности и миру.

Именно в этом контексте следует рассматривать участие Азербайджана в Международном саммите мира по Ближнему Востоку, прошедшем в Шарм-эш-Шейхе в октябре прошлого года. Присутствие президента Ильхама Алиева на этой встрече по приглашению президентов США и Египта стало не жестом символического характера, а подтверждением того, что Азербайджан воспринимается как государство, способное вести содержательный диалог по вопросам региональной безопасности за пределами собственного региона. На полях саммита обсуждались практические механизмы стабилизации ситуации в Газе, вопросы прекращения огня, гуманитарного доступа и перспективы политического урегулирования. Важным элементом стала и встреча Президента Азербайджана с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, которая продемонстрировала сохранение прямого политического контакта на высшем уровне и готовность Баку участвовать в диалоге по региональной безопасности и гуманитарным аспектам палестинского вопроса.

Вместе с тем в интервью, данном на днях ряду местных телеканалов, Президент Ильхам Алиев ясно обозначил позицию Баку по участию в международных стабилизационных мерах в секторе Газа. Он подтвердил, что соответствующие обращения Азербайджану действительно поступали, однако подчеркнул, что любое решение возможно лишь при полном понимании мандата и характера предполагаемой операции.

«Касательно ситуации в секторе Газа, до сих пор на наш взгляд неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет. Это будут миротворческие операции или операции по установлению мира, как это говорится по-английски, peacekeeping или peace enforcement. Это две разные вещи. Ко второму мы, естественно, не готовы», - отметил Ильхам Алиев. Он добавил, что «участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается». Глава государства акцентировал, что приоритетом для него остается безопасность и защита жизни граждан, и подчеркнул, что решения о подобном участии не принимались и не будут приниматься до полного прекращения боевых действий в Газе.

Тем не менее, Азербайджан может оказать помощь палестинскому народу иначе - через гуманитарную поддержку и поставку технического оборудования, что уже соответствует международным ожиданиям и традициям гуманитарной политики Баку. В ряде случаев правительство Азербайджана выделяло конкретные суммы на гуманитарную помощь палестинцам, особенно там, где гуманитарный кризис усугублялся военными действиями и разрушениями инфраструктуры.

Однако в первую очередь, как считает Ильхам Алиев, при обсуждении механизмов палестинского урегулирования необходимо учитывать ключевую роль арабских государств, таких как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Иордания и другие страны региона, чья позиция и участие определяют в конечном итоге траекторию мирного процесса и стабильности. Именно эти государства, согласно позиции Баку, должны играть ведущую роль в формировании конструктивной повестки и новых механизмов обеспечения мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Кроме того, следует учитывать, что отношения между Азербайджаном и Палестиной развиваются не в вакууме, а с учетом сложного историко-политического контекста, в котором важное место занимают эпизоды взаимодействия палестинского движения с враждебными Азербайджану армянскими структурами. В прошлом представители Организации освобождения Палестины (ООП) демонстрировали политическую и символическую солидарность с армянскими националистическими кругами и террористическими организациями, такими как АСАЛА. Эти эпизоды в палестино-армянских взаимоотношениях нашли отражение как в публичных жестах, так и в заявлениях лидеров палестинского движения. Достаточно вспомнить теплые связи бывшего лидера ООП Ясира Арафата с армянскими церковными деятелями, а также его встречу с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном во время неофициального визита последнего в Израиль в 2000 году. Арафат также запомнился неоднократными заявлениями в поддержку армян. Например, во время переговоров в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, выступая против предложения о переходе армянского квартала в Иерусалиме под контроль Израиля, он заявил: «Армянский квартал принадлежит нам, мы и армяне - один народ» и «Я не предам армян». Эти заявления фиксировались в арабской прессе и не оставляли сомнений в характере тогдашних политических симпатий руководства ООП.

В Азербайджане эти факты хорошо известны и никогда не замалчивались, однако они не стали основанием для отказа от принципиальной поддержки палестинского народа как такового. Баку четко разделяет исторические эпизоды политической солидарности отдельных лидеров и фундаментальное право народа Палестины на государственность и безопасность. Современная азербайджанская политика в этом вопросе строится на текущих реалиях, а не на архивных симпатиях или антипатиях, что позволяет сохранять прагматичный и взвешенный подход.

Одним из ключевых элементов этой внешнеполитической динамики является участие Азербайджана в международных процессах, направленных на прекращение конфликта и институционализацию мира. Баку стремится к тому, чтобы любые международные инициативы обеспечивали долгосрочную стабильность в регионе и учитывали баланс интересов всех вовлеченных сторон, включая арабские государства, палестинскую сторону и международные организации, такие как ООН и ОИС. Азербайджан, со своей стороны, продолжает демонстрировать готовность быть активным участником мирной повестки, поддерживая дипломатические усилия по созданию условий для прекращения насилия, восстановления жизнедеятельности населения и укрепления международной солидарности в вопросе палестинского урегулирования.