Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Южный Кавказ десятилетиями жил с искусственно разорванными линиями сообщений.

Конечно, не повсеместно, а там, где конфликт превратил географию в заложника политики. Коммуникации были нарушены прежде всего между Азербайджаном и Арменией, где вместо естественных маршрутов возникла зона блокировок, тупиков и ограничений. В результате карта региона долгое время выглядела не как отражение экономической целесообразности, а как схема замороженного противостояния.

Сегодня эта конфигурация начинает меняться. И меняется не в форме абстрактных разговоров о мире, а через конкретные линии - дороги, рельсы, коммуникации, которые возвращают смысл самому понятию связанности.

Проект Зангезурского коридора или, как он стал называться в последнее время, TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), вписывается именно в эту логику. Речь идет не о каком-то символическом проекте с громким названием, а про реальную инфраструктуру и политическую ответственность за ее появление.

Именно поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем недавнем интервью местным телеканалам говорил о транспортных маршрутах не как о технической детали, а как об инструменте, напрямую связанном с перспективой устойчивого мира.

Проект TRIPP представляет собой международный транспортно-инфраструктурный маршрут, инициированный как часть мирных и экономических соглашений между Азербайджаном, Арменией и США. Он был включен в подписанную 8 августа 2025 года декларацию в Вашингтоне, где руководитель Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подтвердили намерение создать новый транспортный путь, который соединяет основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через южную часть Армении. Данное этому маршруту международное название «TRIPP» подчеркивает его двойной характер: с одной стороны, как экономической трассы, а с другой - как элемента мирной повестки в регионе.

Как отметил в интервью телеканалам Ильхам Алиев, в настоящее время ведется активная работа над двумя транспортными осями: одна - Зангезурский коридор через Армению, и другая - Аразский коридор через Иран.

Глава государства отметил важность развития обоих путей для транспортной связанности Азербайджана и международных потоков грузов. В его словах отражено стремление обеспечить непрерывное сообщение между основной частью страны и ее эксклавом Нахчываном, преодолевая существующее географическое препятствие.

При этом Ильхам Алиев подчеркнул, что этот путь будет реализовываться в рамках достигнутых международных договоренностей, а название проекта TRIPP отражает не только транспортную, но и миротворческую миссию инициативы.

Суть маршрута TRIPP в том, что он, соединяя две части Азербайджана через примерно 42-километровый участок территории Армении, восстанавливает таким образом прямую сухопутную связь, которая была прервана после распада СССР и последующих десятилетий конфликта. Помимо автомобильного и железнодорожного сообщения, TRIPP включает планы строительства магистралей, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и волоконно-оптических линий связи, что делает его многоуровневым транспортно-логистическим коридором.

Факт участия Соединенных Штатов в реализации TRIPP не следует рассматривать как какую-то дипломатическую мишуру. Это конкретный фактор, который усиливает шансы проекта на практическую реализацию и развитие мирной повестки. В согласованной декларации о сотрудничестве с Вашингтоном США получили эксклюзивные права на развитие инфраструктуры коридора на длительный срок с возможностью субаренды через консорциум международных инвесторов. Это означает, что американские компании могут быть вовлечены в строительство и эксплуатацию транспорта, энергетических и коммуникационных сетей вдоль маршрута, что наряду с созданием экономических стимулов укрепляет также международные обязательства по поддержанию стабильности и мира в регионе.

Участие США также включает в себя политическое сопровождение проекта. Белый дом охарактеризовал соглашение о TRIPP как не только инициативу развития инфраструктуры, но и шаг к углублению экономических связей между странами региона, что открывает возможности для создания новых торговых потоков между Европой и Азией с минимальным влиянием традиционных транзитных узлов, контролируемых другими глобальными центрами силы.

Как отметил Ильхам Алиев, транспортировка товаров из Китая и Центральной Азии через будущий коридор станет решающим фактором в усилении роли Азербайджана как регионального логистического хаба, что позволит стране играть более активную роль в мировых торговых сетях. Такие перспективы напрямую связаны с участием США, поскольку американские инвесторы и логистические компании заинтересованы в развитии альтернативных маршрутов между Европой и Азией, минуя те коридоры, которые зависят от политических и экономических рисков в других частях Евразии.

Говоря о маршруте, Ильхам Алиев подчеркивал, что транспортная инфраструктура, которая будет создана в рамках TRIPP, включает железнодорожные и автомобильные связи, которые позволят Азербайджану оптимизировать транзитные потоки, в том числе улучшить логистику между Каспийским регионом, Центральной Азией и Европой через Турцию и Грузию. Это согласуется с концепцией «Среднего коридора», который уже обсуждается международными экспертами как стратегически важная альтернатива традиционным путям через Россию и Иран.

На практике это означает, что TRIPP станет мостом между Востоком и Западом, улучшая транспортные связи между странами и создавая новые возможности для транзита энергоносителей, промышленных грузов и цифровых данных. Экономически это может привести к снижению логистических издержек, увеличению объемов грузоперевозок и привлечению прямых иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Азербайджанский лидер также указал, что в 2025 году жизненно важные элементы этой транспортной сети уже начали реализовываться на территории Азербайджана, и страна ожидает старта соответствующих работ на территории Армении. По его словам, конечная цель - создать свободное, безопасное и эффективное пространство для движения людей, товаров и услуг, что укрепит экономические связи не только между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном, но и между всем Южным Кавказом и внешними рынками.

Таким образом, TRIPP выступает не просто как перспективный коридор, но как фундаментальный элемент нового этапа экономического сотрудничества и региональной интеграции, где участие США создает дополнительные гарантии для осуществления проекта и поддержки мирного процесса. Факт, что стороны договорились о создании такого маршрута в контексте исторического мирного диалога в Вашингтоне, укрепляет уверенность в том, что инициатива будет не только реализована, но и станет действенным инструментом укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе, расширяя транспортные возможности региональных государств и вовлекая международных инвесторов в развитие этой стратегически важной части Евразии.