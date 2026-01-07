 В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР

First News Media16:37 - Сегодня
В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР

Знаменитый шпион и экс-сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, работавший на советскую разведку, скончался в возрасте 84 лет в американской тюрьме, сообщило РИА Новости со ссылкой на управление тюрем США на запрос о заключенном Эймсе.

Олдрич был приговорен в 1994 году к пожизненному сроку по обвинению в шпионаже в пользу СССР и России. Он работал в ЦРУ (курировал управление по СССР и Восточной Европе) более 30 лет, из которых более девяти лет, по обнародованных данным, сотрудничал с Москвой.

Он не только сдал десятки двойных агентов, но и девять лет крушил изнутри разведывательную систему США.

К 1985 году ЦРУ лишилось значимых агентурных контактов в СССР. В управлении поняли, что дело не обошлось без двойного шпиона, и выделили для его поиска группу из пяти человек. Эймс оказался в поле зрения, но он легко прошел проверку на полиграфе.

В 1990 году сотрудник ЦРУ с бухгалтерской подготовкой предложил исследовать финансовые дела Эймса, который носил дизайнерскую одежду, владел несколькими часами «Ролекс» и приезжал на службу на дорогом авто.

В ЦРУ решили выяснить, откуда у агента деньги - сопоставили время посещения советского посольства и встреч с сотрудниками дипмиссии СССР — все совпадало буквально по часам.

На этом этапе к расследованию подключили ФБР. За Эймсом следили 10 месяцев. В его доме установили прослушку, после чего стало ясно, что на Советский Союз работает и Олдрич, и его жена.

По одной из версий, Эймс выкинул в мусор документы, которые его выдали — тогда за ним велась слежка. Группа агентов ФБР 21 февраля 1994 года ворвалась в дом Эймсов и арестовала их. В апреле 1994 года шпион дал признательные показания в работе на СССР и Россию. По одной из версий Эймс по собственной инициативе обратился к советской разведке, предложив информацию за деньги, поскольку он испытывал серьезные финансовые трудности. За девять лет шпионской деятельности, по собственному признанию, Эймс получил около $2,5 млн.

Поделиться:
132

Актуально

Мнение

Логика маршрутов против логики конфликта: взгляд Ильхама Алиева на TRIPP

Общество

В Баку возвели мост с уникальной подвесной конструкцией - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Nestle отзывает детские продукты в Европе: Есть ли риск для Азербайджана? - ФОТО

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

В мире

В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР

«Такого не было»: Эрдоган - о предложении Мадуро уехать в Турцию

Трамп не исключает силовой сценарий в вопросе Гренландии

Сенатор Грэм: США не хотят делать из Венесуэлы свою колонию

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Трамп начал войну с Венесуэлой?

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

Взрыв в баре швейцарского горного курорта мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой

В «PASHA Property Management» произведено новое назначение

Последние новости

В Тертере произошло возгорание автомобиля - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Сколько проедешь в метро, столько и заплатишь

Сегодня, 16:45

В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР

Сегодня, 16:37

Назначен новый генеральный директор Azər Türk Bank

Сегодня, 16:30

«Такого не было»: Эрдоган - о предложении Мадуро уехать в Турцию

Сегодня, 16:25

Трамп не исключает силовой сценарий в вопросе Гренландии

Сегодня, 16:17

Отпущен на свободу ранее задержанный звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр

Сегодня, 16:12

В Баку возвели мост с уникальной подвесной конструкцией - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

AMADA дисквалифицировала спортсменов из Азербайджана и США за допинг

Сегодня, 15:50

В TƏBİB прокомментировали протесты стоматологов

Сегодня, 15:45

Nestle отзывает детские продукты в Европе: Есть ли риск для Азербайджана? - ФОТО

Сегодня, 15:40

Сенатор Грэм: США не хотят делать из Венесуэлы свою колонию

Сегодня, 15:30

В российском регионе потерпел крушение вертолет

Сегодня, 15:28

Установлена личность погибшего при взрыве в Газахе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:23

Национальный Форум НПО Азербайджана направил открытое письмо послу России в Азербайджане

Сегодня, 15:13

Стала известна причина смерти Брижит Бардо

Сегодня, 15:05

Сапер подорвался на мине в Джебраиле

Сегодня, 14:55

Православные христиане северного региона отмечают Рождество - ФОТО

Сегодня, 14:30

В Иране протестующие назвали несколько улиц в честь Трампа

Сегодня, 14:20

«Məsafələr»: Айгюн Кязимова спела дуэтом с Насими Мамедовым - ВИДЕО

Сегодня, 14:08
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43