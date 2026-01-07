В американской тюрьме умер один из самых знаменитых шпионов XX века, работавших на СССР

Знаменитый шпион и экс-сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, работавший на советскую разведку, скончался в возрасте 84 лет в американской тюрьме, сообщило РИА Новости со ссылкой на управление тюрем США на запрос о заключенном Эймсе.

Олдрич был приговорен в 1994 году к пожизненному сроку по обвинению в шпионаже в пользу СССР и России. Он работал в ЦРУ (курировал управление по СССР и Восточной Европе) более 30 лет, из которых более девяти лет, по обнародованных данным, сотрудничал с Москвой.

Он не только сдал десятки двойных агентов, но и девять лет крушил изнутри разведывательную систему США.

К 1985 году ЦРУ лишилось значимых агентурных контактов в СССР. В управлении поняли, что дело не обошлось без двойного шпиона, и выделили для его поиска группу из пяти человек. Эймс оказался в поле зрения, но он легко прошел проверку на полиграфе.

В 1990 году сотрудник ЦРУ с бухгалтерской подготовкой предложил исследовать финансовые дела Эймса, который носил дизайнерскую одежду, владел несколькими часами «Ролекс» и приезжал на службу на дорогом авто.

В ЦРУ решили выяснить, откуда у агента деньги - сопоставили время посещения советского посольства и встреч с сотрудниками дипмиссии СССР — все совпадало буквально по часам.

На этом этапе к расследованию подключили ФБР. За Эймсом следили 10 месяцев. В его доме установили прослушку, после чего стало ясно, что на Советский Союз работает и Олдрич, и его жена.

По одной из версий, Эймс выкинул в мусор документы, которые его выдали — тогда за ним велась слежка. Группа агентов ФБР 21 февраля 1994 года ворвалась в дом Эймсов и арестовала их. В апреле 1994 года шпион дал признательные показания в работе на СССР и Россию. По одной из версий Эймс по собственной инициативе обратился к советской разведке, предложив информацию за деньги, поскольку он испытывал серьезные финансовые трудности. За девять лет шпионской деятельности, по собственному признанию, Эймс получил около $2,5 млн.