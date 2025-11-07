TƏBİB разъяснил вопрос, связанный с «непроведением инфузионной терапии» в медицинских пунктах и поликлиниках

Инвазивные процедуры - инъекции («уколы») и инфузии («проведение систем») - относятся ко второй ступени медицинских услуг (амбулаторно-стационарной) и к направлению деятельности медицинских учреждений.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ответе TƏBİB на запрос агентства относительно непроведения инфузионной терапии амбулаторным пациентам в медицинских пунктах и поликлиниках, подведомственных учреждению, данные процедуры относятся к компетенции более высокого уровня медицинского обслуживания.

Отмечается, что, хотя инъекция («укол») и внутривенная инфузия («проведение системы») внешне кажутся простыми медицинскими процедурами, для их выполнения существуют определенные медицинские и юридические требования.

«Во время проведения данных процедур могут возникнуть аллергические реакции, анафилактический шок или другие осложнения. В таких случаях для оперативного вмешательства необходим контроль врача, наличие условий для проведения реанимационных мероприятий и соответствующего медицинского оборудования. Медицинские пункты и поликлиники, в соответствии с направлением своей деятельности, охватывают профилактические осмотры, легкие амбулаторные лечения, консультации и функции направления», - подчеркивается в сообщении.