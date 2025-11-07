 TƏBİB разъяснил вопрос, связанный с «непроведением инфузионной терапии» в медицинских пунктах и поликлиниках | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

TƏBİB разъяснил вопрос, связанный с «непроведением инфузионной терапии» в медицинских пунктах и поликлиниках

First News Media18:20 - Сегодня
TƏBİB разъяснил вопрос, связанный с «непроведением инфузионной терапии» в медицинских пунктах и поликлиниках

Инвазивные процедуры - инъекции («уколы») и инфузии («проведение систем») - относятся ко второй ступени медицинских услуг (амбулаторно-стационарной) и к направлению деятельности медицинских учреждений.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ответе TƏBİB на запрос агентства относительно непроведения инфузионной терапии амбулаторным пациентам в медицинских пунктах и поликлиниках, подведомственных учреждению, данные процедуры относятся к компетенции более высокого уровня медицинского обслуживания.

Отмечается, что, хотя инъекция («укол») и внутривенная инфузия («проведение системы») внешне кажутся простыми медицинскими процедурами, для их выполнения существуют определенные медицинские и юридические требования.

«Во время проведения данных процедур могут возникнуть аллергические реакции, анафилактический шок или другие осложнения. В таких случаях для оперативного вмешательства необходим контроль врача, наличие условий для проведения реанимационных мероприятий и соответствующего медицинского оборудования. Медицинские пункты и поликлиники, в соответствии с направлением своей деятельности, охватывают профилактические осмотры, легкие амбулаторные лечения, консультации и функции направления», - подчеркивается в сообщении.

Поделиться:
187

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Пакистана в ...

Точка зрения

«Маршрут Трампа» меняет логику региона: почему Грузия не теряет, а приобретает

Политика

Эрдоган примет участие в праздновании Дня Победы в Баку

1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев ...

Общество

Семьям национальных героев Теймурова и Гурбанова назначена президентская стипендия

Сотканный тысячами людей карабахский ковер «Челеби» передан Шушинскому музею ковра - ФОТО

Mercedes-Benz EQS — симфония тишины и силы

Эдис представляет «Дни супер шопинга» от Trendyol

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых - ВИДЕО

«Я прошу лишь спасти мою дочь»: отец малышки Аян, страдающей от опухоли мозга и гидроцефалии

Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности

Жалоба в редакцию: Суд обязал выплатить 445 тысяч манатов, но компания игнорирует решение

Последние новости

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Пакистана в узком составе - ФОТО

Сегодня, 19:41

«Маршрут Трампа» меняет логику региона: почему Грузия не теряет, а приобретает

Сегодня, 19:30

Семьям национальных героев Теймурова и Гурбанова назначена президентская стипендия

Сегодня, 19:22

Сотканный тысячами людей карабахский ковер «Челеби» передан Шушинскому музею ковра - ФОТО

Сегодня, 19:10

Эрдоган примет участие в праздновании Дня Победы в Баку

Сегодня, 18:50

В Дагестане разбился вертолёт, четверо погибших

Сегодня, 18:36

Mercedes-Benz EQS — симфония тишины и силы

Сегодня, 18:32

Эдис представляет «Дни супер шопинга» от Trendyol

Сегодня, 18:31

Открылась фотовыставка «По дороге Победы к Великому Возвращению» - ФОТО

Сегодня, 18:25

TƏBİB разъяснил вопрос, связанный с «непроведением инфузионной терапии» в медицинских пунктах и поликлиниках

Сегодня, 18:20

​​​​​​​Саида Дадашева отреагировала на слова Бриллиант Дадашевой об избиении мужем – ФОТО

Сегодня, 18:05

В одной из бакинских школ учительница английского получила строгий выговор - ВИДЕО

Сегодня, 17:49

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Сегодня, 17:43

Вагифу Гурбанову присвоено звание Национального героя

Сегодня, 17:40

Панджали Теймурову присвоено звание Национального героя

Сегодня, 17:39

McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ представили театральную постановку с участием детей шехидов - ФОТО

Сегодня, 17:35

Хикмет Гаджиев обсудил с постпредами НАТО мирную повестку между Баку и Ереваном

Сегодня, 17:27

Прогноз погоды на праздничные выходные

Сегодня, 17:08

В Азербайджане наблюдается геомагнитная буря

Сегодня, 17:05

Казахстан присоединяется к Авраамовым соглашениям

Сегодня, 17:03
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ееСегодня, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10