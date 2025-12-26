 Джейхун Байрамов ответил на вопрос 1news.az: Европа избирательно подходит к вопросам сепаратизма и прав человека | 1news.az | Новости
Джейхун Байрамов ответил на вопрос 1news.az: Европа избирательно подходит к вопросам сепаратизма и прав человека

First News Media16:35 - Сегодня
Джейхун Байрамов ответил на вопрос 1news.az: Европа избирательно подходит к вопросам сепаратизма и прав человека

Политизация гуманитарных вопросов против Азербайджана используется годами как инструмент давления.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента 1news.az.

«К сожалению, использование гуманитарных вопросов в политических целях против нашей страны — не новая практика. Эти инструменты применялись против нас на протяжении многих лет», — отметил Байрамов.

Министр привёл конкретный пример: в 2023 году, через несколько месяцев после антитеррористических операций, делегации Азербайджана было отказано в участии в сессии Совета Европы. Причиной, по словам Байрамова, стало независимое и принципиальное позиционирование Азербайджана.

Он подчеркнул, что в ряде европейских стран, таких как Украина и Молдова, демонстрируется нетерпимость к сепаратизму, тогда как в Азербайджане наблюдается совершенно иная реакция. «Так называемому «главе МИД» сепаратистского режима Давиду Бабаяну предоставлены десятилетние визы для путешествий по европейским столицам. Но на действия, происходящие в соседних странах, против религиозных деятелей и представителей диаспоры, со стороны Европы какого-либо протеста мы не видим. Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом мировые процессы меняются, и многие государства начинают действовать иначе.

США в своём отчёте о правах человека за 2025 год критиковали ряд европейских стран», — добавил Байрамов.

Гафар Агаев

