МИД Азербайджана: Совместные учения ОТГ пройдут и в 2026 году

Сотрудничество в оборонной сфере продолжает оставаться одним из ключевых направлений в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, между странами ОТГ налажено взаимодействие почти по 35 направлениям, и оборона занимает среди них особое место. «Между тюркскими государствами регулярно проводятся совместные военные учения. Проведение таких учений, в том числе на территории Азербайджана, отвечает интересам всех сторон», — отметил Байрамов.

Он также подчеркнул, что к учениям могут привлекаться военнослужащие стран, не являющихся полноправными членами организации. «Это инициативы, направленные на поддержание мира, и поводов для беспокойства нет.

Мы будем их поддерживать и рассчитываем, что совместные учения пройдут и в 2026 году», — добавил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Г. Агаев