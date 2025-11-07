 Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

First News Media20:20 - Сегодня
Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От себя лично и от имени всего кыргызского народа искренне поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с Днем Победы Азербайджанской Республики.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добилась больших успехов, заняла достойное место на международной арене и стабильно развивается.

Уверен, что политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном будет и впредь укрепляться и углубляться на благо наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу братской Азербайджанской Республики – мира и развития".

