Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза один на один - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой один на один.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала глава государства Ильхам Алиев и Антониу Кошта сделали совместное фото.
16:20
