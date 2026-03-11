Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза один на один - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала глава государства Ильхам Алиев и Антониу Кошта сделали совместное фото.

16:20

