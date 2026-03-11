 Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза один на один - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза один на один - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:02 - Сегодня
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза один на один - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

11 марта состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала глава государства Ильхам Алиев и Антониу Кошта сделали совместное фото.

16:20

Проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой один на один.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала глава нашего государства и Антониу Кошта сделали совместное фото.

642

