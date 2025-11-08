Президент Азербайджана: Участие турецких военнослужащих в сегодняшнем военном параде – еще одно проявление нашего единства

Подписав в историческом городе Шуша спустя год после войны и нашей славной Победы Шушинскую декларацию, президенты Турции и Азербайджана вывели наши отношения на самый высокий уровень – уровень союзничества.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

«Участие турецких военнослужащих в сегодняшнем военном параде – еще одно проявление нашего единства», - отметил глава государства.

