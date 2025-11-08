 Bolt Business и отель “Fairmont Baku” предлагают гостям в Баку комфортные поездки на электромобилях Tesla | 1news.az | Новости
Bolt Business и отель “Fairmont Baku” предлагают гостям в Баку комфортные поездки на электромобилях Tesla

First News Media16:35 - Сегодня
В рамках сотрудничества между Bolt и отелем “Fairmont Baku” процесс заказа такси для гостей отеля, расположенного в столице, стал более быстрым, удобным и современным.

Использование электромобилей Tesla не только обеспечивает высокий уровень и высокое качество обслуживания, но и вносит значительный вклад в защиту окружающей среды.

Эта инициатива полностью соответствует долгосрочным целям устойчивого развития отеля “Fairmont Baku”. Отель последовательно предпринимает шаги по сокращению выбросов углерода, минимизации воздействия на окружающую среду и общество, а также по интеграции устойчивых практик. Введение электромобилей является наглядным примером этого подхода и вновь подтверждает приверженность отеля принципам «зеленого» будущего.

Благодаря данному сотрудничеству Bolt Business предоставляет отелям возможность улучшить впечатления гостей, оптимизировать процесс заказа и предложить высококачественный сервис, создающий дополнительную ценность. Услуги предоставляются через систему Bolt Business Ride Booker и поддерживаются специализированным парком электромобилей, работающим 24/7. Поездки выполняются независимыми партнёрами-водителями через платформу Bolt.

Согласно соглашению, для обслуживания гостей отеля выделено до 14 электромобилей (Tesla и других ECO-моделей). Заказы могут оформляться как сотрудниками отеля от имени гостей, так и самими гостями через специальную категорию Business, созданную в их приложении Bolt. Оплата производится водителю наличными или картой.

Услуги Bolt Business являются ещё одним шагом к реализации основной миссии компании — создавать города для людей, а не для автомобилей. Использование электромобилей способствует тому, чтобы города становились более зелёными, экологически чистыми и доступными для всех.

Региональный менеджер по продажам Bolt Business в Азербайджане, Парагвае, Таиланде и Швейцарии Андре де ла Торре отметил:

«Мы рады растущему интересу со стороны гостиничного сектора к Bolt Business. Сотрудничество с отелем “Fairmont Baku” демонстрирует наши решения для деловых поездок, помогает упростить работу отеля и позволяет персоналу уделять больше внимания потребностям гостей. Услуги Bolt Business являются частью нашей миссии — создавать города для людей, а не для автомобилей. Использование электромобилей способствует формированию более чистой, зелёной и удобной для людей городской среды.»

На правах рекламы

