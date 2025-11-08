Кобахидзе: Китай, Центральная Азия, Азербайджан и Грузия формируют очень интересный маршрут для торгово-экономических связей

Грузия стремится максимально укрепить свою транзитную функцию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«С этой целью мы активно инвестируем в инфраструктуру, строительство магистралей, морские порты, аэропорты и железные дороги, чтобы Грузия стала более сильным игроком с точки зрения связей с различными регионами мира», - сказал он в программе CCTV «Беседа лидеров».

По его словам, Грузия исторически была связующим звеном между Западом и Востоком, Европой и Азией: «И этом контексте мы, естественно, стремимся укрепить свою роль страны, соединяющей Запад и Восток».

«Мы делаем все для того, чтобы играть более значимую роль в инициативе «Один пояс, один путь». Китай, страны Центральной Азии, Азербайджан и Грузия формируют очень интересный маршрут для экономических и торговых связей. Поэтому мы поддерживаем укрепление Среднего коридора, Транскаспийского маршрута, и считаем, что Грузия может сыграть весьма позитивную роль в развитии сотрудничества в этом направлении», - отметил Ираклий Кобахидзе.

Источник: Азертадж