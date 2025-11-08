 Музыка, рожденная в Баку: Дмитрий Ситковецкий посвятил музыкальный вечер своему отцу - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Музыка, рожденная в Баку: Дмитрий Ситковецкий посвятил музыкальный вечер своему отцу - ФОТО

First News Media16:53 - Сегодня
Музыка, рожденная в Баку: Дмитрий Ситковецкий посвятил музыкальный вечер своему отцу - ФОТО

Второй уик-энд Международного Фестиваля Искусств в Баку (BIAF 2025) начался с удивительного вечера, соединившего разные поколения, традиции и страны.

7 ноября на сцене Азербайджанской Государственной Академической Филармонии имени М. Магомаева под руководством известного скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого выступили как местные звезды, так и талантливые исполнители из других стран. Среди них — скрипачка Лиана Гурджия, начавшая играть в четыре года и ныне проживающая в Испании, Мурад Адыгезалзаде, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, директор Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева, скрипачка Аяка Учио из Японии, участница многочисленных конкурсов, в настоящий момент обучающаяся в Германии, а также скрипачка Назрин Асланлы, одна из самых ярких представительниц молодого поколения азербайджанских музыкантов.
Программа концерта была посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося скрипача Юлиана Ситковецкого, чье исполнение произведений Баха и Паганини считается эталоном для молодого поколения.
Семья Ситковецких — уважаемая бакинская семья, глубоко связанная с музыкальной историей города; их дед был дирижером оркестра в XIX веке и вместе с величайшим Узеиром Гаджибековым стоял у истоков музыкальной жизни Баку.
Дмитрий Ситковецкий, автор концерта-посвящения, родился в Баку, после учился в Московской консерватории и в Джульярдской школе в Нью-Йорке.
«Баку для меня действительно родной город. Моя семья в прошлом веке здесь — четыре поколения профессиональных музыкантов. Я чувствую себя здесь абсолютно как дома и в восторге от того, какой здесь невероятно доброжелательный и добрый народ. Вот это за деньги не купишь», — поделился перед концертом Дмитрий Ситковецкий.
Совместное выступление всех участников еще раз подтвердило, что Международный Фестиваль Искусств в Баку BIAF 2025 является событием международного масштаба, имеющим большое значение для региона, которое предоставляет уникальную возможность приобщиться к мировому культурному контексту, не покидая Баку.
Следующим мероприятием фестиваля станет хореографическая интерпретация «Гамлета» культового канадского режиссера Робера Лепажа и хореографа-танцовщика Гийома Коте, которую можно будет увидеть 8 и 9 ноября в Азербайджанском Государственном Академическом Музыкальном Театре.
Подробная информация о фестивале: https://www.biaf.az

