Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией с Парада, посвященного 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, передает 1news.az.

«В Баку прошел Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне», - говорится в публикации.

Глава государства сопроводил публикацию кадрами с Парада.

Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib.https://t.co/b4vymGyq2K pic.twitter.com/63NGjltZdv — İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2025