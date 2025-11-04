Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо руководителю Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем Победы.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Пять лет назад благодаря решимости и мужеству такого мудрого лидера, как Вы, истинно преданного и верного сына Родины, выдающегося государственного и политического деятеля, была восстановлена ​​территориальная целостность Вашей страны и обеспечена историческая справедливость», - говорится в письме.

Ш.Мирзиёев подчеркнул, что это событие не только наглядно продемонстрировало всему миру силу и огромный потенциал Азербайджана, но и создало прочную основу для укрепления мира, взаимопонимания и стабильности в регионе.

«Здесь я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы всецело поддерживаем Ваши последовательные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития на Южном Кавказе», - говорится в послании.

Узбекский лидер отметил, что в ходе его визитов в Азербайджан в последние годы он становится свидетелем строительства современной инфраструктуры в Карабахском регионе, реставрации памятников культурного наследия и повышения уровня жизни населения, проживающего на этих территориях.

Ш.Мирзиёев выразил уверенность в том, что его продуктивные встречи в этом году с азербайджанским коллегой в Баку, Ханкенди и Габале, а также полная реализация важных договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, выведут отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами на совершенно новый уровень.

«Дорогой друг, с нетерпением жду Вашего визита в Узбекистан в ближайшем будущем для участия в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии», - отметил он.