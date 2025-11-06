 Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

First News Media12:12 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию НАТО.

В состав делегации входят постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Монтенегро, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии и Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции при НАТО.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, постоянный представитель Турции при альянсе Басат Озтюрк, подчеркнув значение приема Президентом Ильхамом Алиевым делегации НАТО, с удовлетворением вспомнил визиты главы нашего государства в штаб-квартиру НАТО.

Отметив, что основа нынешнего развития Азербайджана была заложена Великим лидером Гейдаром Алиевым, он подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна еще более усилилась во всех сферах.

Гости поздравили Президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами по продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил особую роль Президента США Дональда Трампа в этом вопросе и заявил, что достигнутые соглашения открывают широкие возможности для развития региона.

Напомнив в свою очередь о визитах в штаб-квартиру НАТО, Президент Ильхам Алиев отметил, что хотя важной частью сотрудничества Азербайджана и НАТО являлась поддержка операций в Афганистане, на повестке дня также находится сотрудничество нашей страны с альянсом в вопросах регионального развития, энергетической безопасности и по другим направлениям.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией. В этой связи он коснулся роли расширения отношений между нашей страной и альянсом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мы достигли главной цели с момента обретения Азербайджаном своей независимости в начале прошлого века – освобождения наших земель от оккупации. Он отметил, что процесс модернизации Азербайджанской армии будет продолжен.

Глава государства выразил надежду, что визит делегации НАТО в нашу страну будет успешным.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан является ценным партнером НАТО, высоко оценены заслуги наших Вооруженных сил в операции «Решительная поддержка» в Афганистане и в этом контексте вклад нашей страны в качестве регионального транспортно-логистического центра. Отмечено, что наши миротворцы стали последними военнослужащими, покинувшими Афганистан.

Были затронуты тесные дружеские связи и стратегическое партнерство Азербайджана с членами альянса, отмечено, что наша страна с 1994 года активно участвует в программах альянса в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО, состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам.

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ФОТО

