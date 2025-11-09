Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X в публикацией, посвященной 9 ноября – Дню Государственного флага Азербайджанской Республики.

"9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики", - отмечено в публикации.