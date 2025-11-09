Газета «Бакинский рабочий» опубликовала материал, посвященный военному параду, проведеному в Баку в честь пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

Представляем данную статью:

Пятую годовщину Победы в Отечественной войне Азербайджан отметил грандиозным военным парадом, ставшим символом несокрушимой мощи, профессионализма и стратегического превосходства армии. Площадь Азадлыг на несколько часов превратилась в арену силы и дисциплины, где каждое движение войск, каждый звук марша и каждая единица техники отражали высокую боеспособность и технологическое лидерство Азербайджанской армии.

Несмотря на скромные возможности начала 1990-х годов, масштабные реформы, модернизация парка техники и внедрение передовых технологий подняли вооруженные силы на совершенно новый уровень. Сегодня армия Азербайджана занимает лидирующие позиции на Южном Кавказе по количеству и качеству вооружения, по оснащению современными системами управления и боевыми концепциями. Эта мощь не только гарантирует обороноспособность страны, но и укрепляет ее роль в поддержании мира и стабильности в регионе.

На параде были продемонстрированы бронированные оперативно-управляющие и маневренные автомобили SandCat-Stomer с 12,7-мм пулеметами, противотанковыми управляемыми ракетами SPIKE-ER и 120-мм минометами SPEAR - символ оперативности и высокой мобильности войск.

Министерство оборонной промышленности Азербайджана представило новые образцы, принятые на вооружение: транспортные средства VAŞAQ для специальных операций, бронеавтомобили медицинской эвакуации COBRA-II, служебные патрульные Land Rover-110, противотанковые комплексы SKIF - COBRA, БТР 82A, БМП, а также современные танки «T-72M1» и «T-90S». Каждая единица техники свидетельствовала о боевой готовности и стратегическом превосходстве Азербайджанской армии.

Средства противовоздушной обороны, продемонстрированные на параде, представляют собой многоуровневую, надежную и устойчивую к боевым условиям систему защиты воздушного пространства страны. ЗРК «С-125 TM», «Бук-MБ» и «Бук-MБ2K», ЗРК «İLDIRIM-8», дальнобойный «С-300 Фаворит», «Tор-2M» и новейший комплекс «VIKING» создают непробиваемую стену безопасности. Модернизированная «Шилка» и дальнобойный ЗРК «HQ-9» (EYC KÜ-9) демонстрируют технологическое лидерство Азербайджана в сфере ПВО.

Особое внимание привлекли беспилотные системы: ударный Orbiter-1KM, разведывательные Orbiter-2, 3 и 4, тактический разведывательный Aerostar, вооруженный Bayraktar-TB2, свободно летающие боеприпасы Hero-120 (HIRO) и Sky Striker, тактический-разведывательный Orbiter-5, ударный Harop, Hermes-450 и надводный камикадзе KAYRA.

Эти высокотехнологичные аппараты открывают армии новые тактические возможности: точная разведка, ведение наступательных операций на суше и море, эффективное поражение целей на больших расстояниях. Бронированные автомобили типа Marauder и Matador с противоминной защитой лишь подчеркивают технологическое превосходство и гибкость вооруженных сил.

На параде был также продемонстрирован впечатляющий арсенал ракетно-артиллерийских систем: самоходные установки «Вена», «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», «Пион», реактивные системы «Солнцепек», ACCULAR и RM-70/85, противотанковые «Хризантема-С», артиллерийские системы NORA и DITA, а также управляемые тактические и оперативно-тактические комплексы Qasırğa - TRLG-230A, TRG-300, «Смерч», EKSTRA, «Полонез», Predator Hawk, ICEBREAKER и LORA.

Эти системы обеспечивают армии стратегическую глубину, высокую точность и возможность нанесения ударов на больших расстояниях, гарантируя способность выполнять как оборонительные, так и наступательные задачи в любых условиях.

Зрелищное авиационное шоу с участием азербайджанских и турецких пилотов стало кульминацией парада. Боевые транспортные вертолеты «Ми-17» пронесли флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, один из вертолетов демонстрировал портрет общенационального лидера Гейдара Алиева.

Учебные самолеты MFI-17 и L-39, транспортные Ил-76 и C-27J, многоцелевые истребители JF-17 и F-16 Турции, модернизированные штурмовики Су-25 «Лачин» окрасили небо в цвета национального флага. На Каспийском море боевые корабли и катера демонстрировали непоколебимую мощь Азербайджана и стратегический контроль над прибрежными водами.

В грандиозном параде приняли участие 5 000 военнослужащих Азербайджана, 240 солдат Турции и 120 представителей Пакистана. Были задействованы 50 авиационных средств Азербайджана, 5 турецких, 39 единиц автомобильной техники, 53 системы ПВО, 63 ракетно-артиллерийские установки и 12 кораблей.

Парад в Баку стал не просто демонстрацией оружия и техники — это был триумф азербайджанской державности, торжество мужества, дисциплины и стратегического мастерства. С высоты неба над площадью Азадлыг, с ревом моторов бронетехники и ударом марша по площади прозвучало одно важное послание всему миру: Азербайджан силен, готов к защите своих границ и народа, а его армия - несокрушимая и уверенная сила, на которую можно опираться в самые сложные времена.

И каждый, кто наблюдал этот грандиозный парад, почувствовал: это не просто праздник силы, это подтверждение национальной мощи, символ победы, гордости и неугасимого стремления к будущему, в котором Азербайджан остаётся непоколебимым, свободным и великим.