США освободили от санкций поставки нефти и газа из РФ в Венгрию

Венгрия получила от США полное освобождение от американских санкций, препятствовавших поставкам нефти и газа из России.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по "Турецкому потоку" и нефти по трубопроводу "Дружба", - заявил глава правительства.

Орбан отметил, что благодаря этому "в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители в Европе". По его словам, правительство намерено также сохранить низкие цены на услуги ЖКХ для венгерских граждан.

Источник: ТАСС