США освободили от санкций поставки нефти и газа из РФ в Венгрию
Венгрия получила от США полное освобождение от американских санкций, препятствовавших поставкам нефти и газа из России.
Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Венгрия будет полностью освобождена от санкций в отношении поставок газа по "Турецкому потоку" и нефти по трубопроводу "Дружба", - заявил глава правительства.
Орбан отметил, что благодаря этому "в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители в Европе". По его словам, правительство намерено также сохранить низкие цены на услуги ЖКХ для венгерских граждан.
Источник: ТАСС
