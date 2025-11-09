Какой будет погода в первый день недели?

Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 10 ноября.

Как передает 1news.az ссылкой на ведомство, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман и морось, а утром северо-западный ветер сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-13°C, днём – 17-20°C. Атмосферное давление понизится с 768 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°С, днем 18-23°С, в горах ночью 1-4°С, днем 10-15°С.