Ведущие медиаструктуры Турции и ТРСК широко осветили военный парад, посвященный пятой годовщине Победы

Ведущие информационные агентства, телеканалы, газеты и новостные порталы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра широко осветили тему военного парада, посвященного пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Внимание многомиллионной аудитории двух братских стран было привлечено как к выступлениям президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, также и к технике и вооружениям, продемонстрированным в ходе парада в Баку.

Приведены выдержки из заявлений лидеров Турции и Азербайджана, в том числе, по вопросам обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, тесной солидарности Баку и Анкары, развитию регионального сотрудничества.

Особое внимание уделено заявлению Президента Турции об изменении геополитического баланса в Азии и Европе после исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Новостные материалы содержали многочисленные фотографии лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана.

Подчеркнута значимость восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана для всего тюркского мира.

Источник: АЗЕРТАДЖ