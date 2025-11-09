 Газета Sabah: Победа Азербайджана в Отечественной войне изменила судьбу всего региона | 1news.az | Новости
Политика

Газета Sabah: Победа Азербайджана в Отечественной войне изменила судьбу всего региона

First News Media11:22 - Сегодня
Победа в Отечественной войне изменила судьбу не только азербайджанского народа, но и населения всего региона. Освобождение оккупированных территорий республики стало демонстрацией стремления к справедливости и свободе, вселило веру в будущее.

Об этом пишет турецкая газета Sabah в своей воскресной публикации, посвященной пятой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

«Победа далась Азербайджану нелегко. На протяжении 30 лет Карабах находился под оккупацией. Более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Тысячи героев Азербайджана стали шехидами в борьбе за свободу земель Родины», - отмечает автор – известный журналист Махмут Овур.

Журналист поделился с читателями популярного издания впечатлениями от прошедшего накануне в Баку военного Парада, посвященного пятой годовщине Победы, подчеркнув, что полет турецких ударных БПЛА TB2 был встречен бурными аплодисментами участников мероприятия.

М.Овур акцентировал значимость участия лидеров Турции и Пакистана в торжествах в Азербайджане, назвав союз Баку, Анкары и Исламабада «показателем готовности трех дружественных стран к противодействию вызовам современности».

Автор публикации добавляет, что радость по случаю годовщины Победы ощущается в эти дни во всех уголках Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ

