Президент Сирии сыграл в баскетбол с главой Центрального командования ВС США

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом. В понедельник, 10 ноября, он встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Через несколько часов после прибытия аш-Шараа опубликовал на своей странице в Instagram видео с кадрами свое игры в баскетбол с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом.

«Немного тренировок на поле с адмиралом Брэдом Купером и генералом Кевином Ламбертом», — гласит описание публикации.

Напомним, что перед приездом Вашингтон исключил президента и министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба из списка террористов.

