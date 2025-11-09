Представители Азербайджана и Армении могут провести встречу в рамках Анталийского дипфорума

Министерство иностранных дел Турции проводит консультации со сторонами относительно проведения встречи представителей Азербайджана и Армении в рамках Анталийского дипломатического форума.

Об этом турецкому бюро АПА сообщил представитель Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу.

Он выразил надежду на то, что по итогам встреч удастся достичь конкретных результатов.

Отметим, что V Анталийский дипломатический форум состоится 17-19 апреля следующего года.