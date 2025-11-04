Азербайджанский эксперт: Жившие в Армении азербайджанцы должны быть включены в процесс примирения

Проживавшая ранее на территории Армении большая азербайджанская община должна быть вовлечена в процесс примирения двух народов.

Об этом в Ереване в рамках международной конференции «Орбели – 2025» заявил журналистам соучредитель и директор Бакинского аналитического центра имени Топчубашова Русиф Гусейнов.

«Для начала мы должны понять, что в Армении когда-то была огромная азербайджанская община. Они и их предки когда-то жили в Армении. Эти люди в 20-ом веке покинули этот регион несколькими волнами, поселившись как в Азербайджане, так и за его пределами. Это люди, принадлежащие к определенной этнической группе со своими особенностями. У них имеются свои подэтнические ритуалы, традиции и даже танцы. Они обладают в Азербайджане огромной экономической и политической силой. Следовательно, было бы ошибкой игнорировать существование этой общины. Если вы хотите знать мое мнение, то я думаю, что в процесс взаимодействия между людьми должна быть привлечена и эта община. Они должны быть в тесных связах с армянами. В конце концов, должен быть создан некий контакт. 30-40 лет оба общества жили в своем «шаре».

Мы можем по сей день ругаться и спорить, но необходимо из всего этого хотя бы извлекать уроки. Мы должны выслушать истории и понять позиции друг друга. Этот контакт однозначно нам поможет в вопросе установления взаимопонимания», - сказал Гусейнов.

